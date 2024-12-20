Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

До теми Що треба зробити, щоб побутова техніка не згоріла під час відключень світла

Чому слід бути обережними з використанням подовжувачів

Електрики пояснюють, що подовжувачі є знахідкою, коли варто одночасно скористатися кількома пристроями. Однак вони не можуть бути закривати абсолютно всі потреби. Неправильне використання подовжувачів може спричинити пожежу та пошкодження техніки.

Крім того, потужні електроприлади не призначені для того, щоб постійно працювати від подовжувача. Такі пристрої потребують стабільного живлення, тому їх потрібно вмикати напряму від розетки.



Чому приладам не слід постійно працювати від подовжувача / Фото Pexels

Які прилади не варто вмикати від подовжувача

Холодильники та морозильні камери

Оскільки холодильники та морозильні камери експлуатуються постійно, то підключення їх до подовжувача може загрожувати безпеці. Крім того, існує ризик пошкодження техніки, адже вона споживає багато електроенергії. Коливання напруги можуть пошкодити компресори, тому холодильники та морозильні камери живити потрібно напряму від розетки.

Мікрохвильові печі

Більшість подовжувачів не витримують 12 – 15 ампер, необхідних для живлення мікрохвильової печі. Відтак, ймовірність пожежі чи пошкодження всієї електрики у домі значно зростає. Електрики пропонують відразу встановити на кухні додаткові розетки, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Дрібна кухонна техніка

Здавалося б, кавоварка чи тостер не такі вже й потужні пристрої, однак вони можуть бути "обтяжливими" для подовжувача. Так, у тостерах є мережа оголених проводів усередині, і для їхнього розпалювання потрібна велика потужність. Крім того, постійне підключення дрібної кухонної техніки до подовжувачів може призвести до плавлення ізоляції на дротах.

Обігрівачі та кондиціонери

Ці пристрої потребують багато електроенергії, а подовжувачі не призначені для такої напруги. Електрики наголошують, що категорично заборонено експлуатувати обігрівачі та кондиціонери, які не підключені напряму від розетки.

Засоби для догляду за волоссям

Фени чи плойки швидко споживають велику кількість електроенергії, тому їх також рекомендують використовувати від звичайних настінних розеток.

Медичні прилади

Медичні прилади, до прикладу, апарати для штучної вентиляції легень, потребують постійного та стабільного джерела живлення. Вони ніколи не повинні підключатися до мережі через подовжувач.

Ігрові комп'ютери чи аудіосистеми

Така техніка потребує додаткового захисту від стрибків напруги. Стандартний подовжувач її не може забезпечити, тому краще обирати потужні мережеві фільтри.

Подовжувач

Чимало людей припускаються помилки та вмикають один подовжувач в інший. Такий тип підключення називається "шлейфовим" оскільки швидко перевантажує систему у домі та порушує правила пожежної безпеки.

У підсумку варто наголосити, що вищеперераховані випадки не означають, що подовжувачами взагалі не можна користуватися. Однак до вибору такого інструменту потрібно підходити дуже відповідально. Обирати модель потрібно, враховуючи максимальну напругу, яку може дати техніка. Крім того, нині на ринку є моделі, які автоматично вимикаються, якщо система перевантажена чи фіксуються стрибки напруги.