Важливо пам'ятати, що подовжувачі можуть становити серйозну небезпеку пожеж. Як правильно користуватися подовжувачами – повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Як безпечно користуватися подовжувачем

Електрик пояснив, що основне призначення подовжувачів – збільшити кількість доступних розеток. Це дозволяє підключати більше приладів в одному місці та полегшує організацію простору без заплутаних шнурів. Однак існують межі можливостей подовжувача живлення.

По-перше, якщо вже є потреба у купівлі подовжувача, то слід обирати виключно якісні матеріали. Подовжувачі мають бути захищені від перенапруги. По-друге, подовжувачі варто відключати від розетки, якщо вони не використовуються.



Як безпечно користуватися подовжувачами / Фото Freepik

Яка небезпека може виникати через подовжувачі

Найпоширенішою небезпекою подовжувачів є перевантаження. Якщо під'єднати забагато потужних приладів, то може розплавитися розетка, сам подовжувач чи навіть станеться коротке замикання.

Також існує небезпека пожежі, якщо подовжувач або дріт до нього пошкоджений. Навіть якщо під'єднати кілька не потужних приладів, то ризик пожежі однаково існуватиме.

Які предмети можна підключати до подовжувача, а які – ні

Подовжувачі краще використовувати для підключення зарядних пристроїв для телефонів, ламп, телевізорів тощо. Водночас є чимало пристроїв, які ніколи не можна під'єднувати до подовжувача: