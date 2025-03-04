Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, це можуть бути ознаки стрибка напруги – явища, яке здатне завдати значної шкоди електроприладам та навіть стати причиною пожежі. Як уникнути цієї проблеми, розповідаємо далі.

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Що таке стрибок напруги

Стрибок напруги – це раптове та короткочасне підвищення електричної напруги в електромережі. У стандартних умовах електроенергія в наших домівках має напругу орієнтовно 220 вольт. Однак через різні фактори напруга може різко підвищитися, перевищуючи ці показники, що може завдати шкоди електроприладам.

Причини виникнення стрибків напруги

За словами експертів, стрибки напруги можуть бути спричинені як внутрішніми, так і зовнішніми факторами:

Блискавка або погодні явища.

Відновлення електроенергії після відключення.

Перевантаження електромережі.

Несправна проводка.

Увімкнення та вимкнення потужних приладів, таких як холодильники чи кондиціонери.

Як захистити дім від стрибків напруги: дивіться відео

Чим небезпечні стрибки напруги

Навіть короткочасні стрибки напруги можуть вивести з ладу побутову техніку та електроніку. Більш серйозні перепади можуть спричинити займання проводки та стати причиною пожежі.

Як захистити свій дім

Використання пристроїв захисту від перенапруги – це найефективніший спосіб захисту техніки. Рекомендується встановлювати як індивідуальні захисні пристрої, так і системи захисту для всього будинку.

Перевірка електропроводки – це ще один важливий пункт. Запросіть електрика для діагностики електричної системи, особливо якщо ваш будинок старий.

Також застосовуйте обмеження одночасного використання приладів – не вмикайте кілька потужних приладів одночасно.

Крім того, не забувайте про відключення приладів під час грози або відключення електроенергії – це знизить ризик пошкодження електроніки. Разом з тим особливо актуальним є встановлення громовідводі для регіонів із частими грозами.