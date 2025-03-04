Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, это могут быть признаки скачка напряжения – явления, которое способно нанести значительный вред электроприборам и даже стать причиной пожара. Как избежать этой проблемы, рассказываем далее.

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Что такое скачок напряжения

Скачок напряжения – это внезапное и кратковременное повышение электрического напряжения в электросети. В стандартных условиях электроэнергия в наших домах имеет напряжение ориентировочно 220 вольт. Однако из-за различных факторов напряжение может резко повыситься, превышая эти показатели, что может нанести вред электроприборам.

Причины возникновения скачков напряжения

По словам экспертов, скачки напряжения могут быть вызваны как внутренними, так и внешними факторами:

Молния или погодные явления.

Восстановление электроэнергии после отключения.

Перегрузка электросети.

Неисправная проводка.

Включение и выключение мощных приборов, таких как холодильники или кондиционеры.

Как защитить дом от скачков напряжения: смотрите видео

Чем опасны скачки напряжения

Даже кратковременные скачки напряжения могут вывести из строя бытовую технику и электронику. Более серьезные перепады могут вызвать возгорание проводки и стать причиной пожара.

Как защитить свой дом

Использование устройств защиты от перенапряжения – это самый эффективный способ защиты техники. Рекомендуется устанавливать как индивидуальные защитные устройства, так и системы защиты для всего дома.

Проверка электропроводки – это еще один важный пункт. Пригласите электрика для диагностики электрической системы, особенно если ваш дом старый.

Также применяйте ограничения одновременного использования приборов – не включайте несколько мощных приборов одновременно.

Кроме того, не забывайте об отключении приборов во время грозы или отключения электроэнергии – это снизит риск повреждения электроники. Вместе с тем особенно актуальным является установка громоотвода для регионов с частыми грозами.