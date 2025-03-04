Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, это могут быть признаки скачка напряжения – явления, которое способно нанести значительный вред электроприборам и даже стать причиной пожара. Как избежать этой проблемы, рассказываем далее.
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Что такое скачок напряжения
Скачок напряжения – это внезапное и кратковременное повышение электрического напряжения в электросети. В стандартных условиях электроэнергия в наших домах имеет напряжение ориентировочно 220 вольт. Однако из-за различных факторов напряжение может резко повыситься, превышая эти показатели, что может нанести вред электроприборам.
Причины возникновения скачков напряжения
По словам экспертов, скачки напряжения могут быть вызваны как внутренними, так и внешними факторами:
Молния или погодные явления.
Восстановление электроэнергии после отключения.
Перегрузка электросети.
Неисправная проводка.
Включение и выключение мощных приборов, таких как холодильники или кондиционеры.
Как защитить дом от скачков напряжения: смотрите видео
Чем опасны скачки напряжения
Даже кратковременные скачки напряжения могут вывести из строя бытовую технику и электронику. Более серьезные перепады могут вызвать возгорание проводки и стать причиной пожара.
Как защитить свой дом
Использование устройств защиты от перенапряжения – это самый эффективный способ защиты техники. Рекомендуется устанавливать как индивидуальные защитные устройства, так и системы защиты для всего дома.
Проверка электропроводки – это еще один важный пункт. Пригласите электрика для диагностики электрической системы, особенно если ваш дом старый.
Также применяйте ограничения одновременного использования приборов – не включайте несколько мощных приборов одновременно.
Кроме того, не забывайте об отключении приборов во время грозы или отключения электроэнергии – это снизит риск повреждения электроники. Вместе с тем особенно актуальным является установка громоотвода для регионов с частыми грозами.