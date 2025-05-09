Які розетки часто забувають поставити – повідомляє 24 Канал з посиланням на @blink.design.

Важливо Можна спровокувати пожежу: які прилади ніколи не можна під'єднувати до однієї розетки

Про які розетки часто забувають

Проєктуючи електромережу у домі, більшість власників забувають спланувати розетки не у надто типових місцях або для приладів, про які рідко хто згадує. Так, слід врахувати, що окремі розетки треба для:

Wi-Fi роутера

Найкраще таку розетку ставити в електрощитовій, щоб роутер не створював візуального шуму в інтер'єрі.

Очищувача або зволожувача повітря

Очищувач та зволожувач повітря став справжнім мастхевом у сучасному житті, тому обов'язково слід подбати про розетки для них.

Робота-пилососа

Для ручного пилососа, який зараз став дуже популярним, та робота-пилососа слід продумати окрему розетку. Їх можна зручно облаштувати у гардеробній, де пилососи можуть зберігатися у майбутньому.

Гірлянда для ялинки

У вітальні слід подбати про окрему розетку для гірлянди, а також іншого святкового декору. Це слід продумати заздалегідь, щоб потім не перечіпатися всі різдвяні свята через подовжувачі.

Робоча зона

Якщо ви працюєте з дому, то на стіні біля столу або на підвіконні слід подбати про розетки для комп'ютера чи ноутбука.

Саундбар та ігрові консолі

Для саундбара та ігрових приставок слід також підготувати розетки. Їх можна зробити прихованими, аби зменшити візуальний шум.

Техніка для догляду за собою

Для зубних щіток, фенів, вирівнювачів для волосся можна зробити приховані розетки у шафах.

Як розетки поставити у домі: дивіться відео

До слова, розумні розетки дозволяють віддалено керувати електроприладами через додатки та голосових асистентів, а також налаштовувати сценарії, таймери та розклади. Експерти спеціально для 24 Каналу розповіли, як обрати такі розетки та де їх краще ставити.