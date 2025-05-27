Водночас ванна кімната є приміщенням підвищеної вологості, тож питання безпеки тут не менш важливе, ніж зручність. Скільки розеток потрібно робити у ванній, де їх розміщувати і яких норм дотримуватись, розповідаємо 24 Канал.
До теми Зручність та безпека: як розрахувати кількість розеток для кухні
Оптимальна кількість розеток
У середньостатистичній ванній кімнаті достатньо від 2 до 5 розеток. Кількість залежить від площі, набору техніки та звичок мешканців.
Мінімум – 2 розетки: для фена, електробритви, плойки та для пральної машини або сушарки.
Оптимальний варіант – 3 – 5 розеток:
- 1 – 2 розетки біля дзеркала для щоденних потреб,
- окрема розетка для пральної машини,
- додаткові точки для бойлера, електросушки для рушників, меблевого підсвічування або розумного дзеркала,
- резервна розетка для майбутньої техніки (наприклад, електросушарки для взуття).
Безпечне розташування
Електромонтаж у ванній регулюється певними нормами. Основні правила:
- Вологозахищеність: усі розетки повинні мати ступінь захисту не нижче IP44, а краще – IP54 (з кришками або у вологозахищеному корпусі).
- Відстань від джерела води: не ближче 60 сантиметрів до ванни чи душової кабіни. Також розетки не можна встановлювати над ванною чи у самій душовій зоні.
- Заземлення обов’язкове – всі розетки мають бути триконтактними з заземлювальним контактом.
- Підключення через пристрій захисного відключення – це убезпечить від ураження струмом у випадку замикання.
Додаткові поради
Плануйте свої розетки з запасом. Краще встановити одну зайву розетку, ніж потім використовувати трійники у вологому середовищі.
Також передбачте окрему лінію для потужної техніки: пральна машина, сушарка або бойлер мають бути підключені окремо, бажано з власним автоматом у щитку.
Крім того, якщо ви користуєтесь електронними зубними щітками чи заряджаєте інші гаджети, розетки з USB можуть бути зручними.
До слова, хоч у середньому варто орієнтуватися на 3 – 5 точок живлення у різних кімнатах, вдома завжди є розетки, про встановлення яких всіх забувають.