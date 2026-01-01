Специалист по трубам и дренажным системам Анкит Сехгал объяснил изданию Express, может ли алкоголь повредить трубы, передает 24 Канал.
Какой алкоголь нельзя выливать в раковину?
По его словам, количество экстренных вызовов резко возрастает из-за неправильной утилизации отходов, в частности привычки выливать алкогольные напитки в слив. Одними из самых опасных для труб эксперт назвал:
- сливочные ликеры, в частности Baileys,
- а также яичные ликеры.
В список "виновников" засоров также часто попадают остатки подлив, жиров и соусов. По словам Сехгала, распространенная ошибка заключается в том, что люди считают: если напиток жидкий, его можно без проблем вылить в раковину. На самом деле сантехника работает иначе.
Напитки на основе сливок и кулинарные жиры ведут себя совсем не так, как вода. Попадая в трубы, они охлаждаются, прилипают к стенкам и со временем накапливаются, образуя засоры,
– объясняет эксперт.
Как пишет OKC, алкогольные напитки с молочными компонентами относятся к так называемой категории FOG (fats, oils, grease - жиры, масла и смазки). Такие вещества не смываются водой, а постепенно сужают просвет труб, пока вода перестает нормально проходить.
Какой алкоголь нельзя выливать в раковину / Фото Unsplash
Что делать, если алкоголь уже вылили?
Если жир или сливочный алкоголь все же попал в раковину, Анкит Сехгал советует действовать немедленно:
- включить горячую воду,
- добавить жидкость для мытья посуды, чтобы помочь расщепить жиры.
Он предостерегает от использования холодной воды и агрессивных химических средств для прочистки труб – это может только усугубить ситуацию или повредить сантехнику.
Как очистить слив внутри?
- Для очистки слива раковины нужна отвертка. После раскручивания надо вымыть части под проточной водой.
- Во время очистки слива рекомендуется использовать моющие средства для забитых труб.