Есть несколько устройств, которые никогда не следует подключать к удлинителю, поскольку это может привести к пожару, передает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

Что категорически нельзя подключать к удлинителю?

Эксперты назвали три категории приборов, которые ни в коем случае нельзя подключать к удлинителям.

Холодильники и морозильные камеры

Поскольку холодильники и морозильники работают постоянно, им нужно значительно больше электроэнергии, чем многим другим приборам.

Подключение таких устройств к удлинителям может привести к перегрузке сети. Лучше всего подключать их непосредственно к настенной розетке. Это не только вопрос безопасности, но и риск повреждения техники. Из-за перепадов напряжения могут пострадать компрессоры, что в конечном итоге приведет к дополнительным расходам.

Холодильник не стоит подключать к удлинителям / Фото Pexels

Небольшие кухонные приборы

Несмотря на компактные размеры, такие приборы могут существенно нагружать удлинители.

Аэрофритюрницы, микроволновые печи и подобная техника потребляют много электроэнергии и могут перегрузить цепь, если их подключить к удлинителю. Это, в свою очередь, может вызвать поражение электрическим током или даже пожар. Эксперты отмечают, что удлинители часто не рассчитаны на приборы с высокой мощностью и могут перегреваться.

Приборы для ухода за волосами

Фены, плойки и выпрямители требуют большого количества тепла для правильной работы, а следовательно – значительного потребления электроэнергии. Такие энергоемкие приборы не следует подключать к удлинителям, поскольку это создает серьезный риск перегрева и возгорания.

Издание Cnet также указывает на то, что к удлинителям нельзя подключать обогреватели и кондиционеры. Любые приборы с нагревательным элементом создают серьезную пожарную опасность, если их подключать через удлинитель. Последний предназначен прежде всего для электроники.

Какой кухонный прибор незаметно увеличивает счета за электроэнергию?

Электрический чайник может существенно увеличивать счета за свет, ведь потребляет много электроэнергии. За одно кипячение он использует около 3000 Вт, что значительно больше, чем, например, холодильник. Чтобы уменьшить расходы, кипятите только нужное количество воды, регулярно очищайте чайник от накипи и, по возможности, пользуйтесь энергоэффективными моделями.