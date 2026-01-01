Є кілька пристроїв, які ніколи не слід підключати до подовжувача, оскільки це може призвести до пожежі, передає 24 Канал із посиланням на Daily Express.

Що категорично не можна підключати до подовжувача?

Експерти назвали три категорії приладів, які у жодному разі не можна підключати до подовжувачів.

Холодильники та морозильні камери

Оскільки холодильники й морозильники працюють постійно, їм потрібно значно більше електроенергії, ніж багатьом іншим приладам.

Підключення таких пристроїв до подовжувачів може призвести до перевантаження мережі. Найкраще підключати їх безпосередньо до настінної розетки. Це не лише питання безпеки, а й ризик пошкодження техніки. Через перепади напруги можуть постраждати компресори, що зрештою призведе до додаткових витрат.

Холодильник не варто підключати до подовжувачів / Фото Pexels

Невеликі кухонні прилади

Попри компактні розміри, такі прилади можуть суттєво навантажувати подовжувачі.

Аерофритюрниці, мікрохвильові печі та подібна техніка споживають багато електроенергії й можуть перевантажити ланцюг, якщо їх підключити до подовжувача. Це, у свою чергу, може спричинити ураження електричним струмом або навіть пожежу. Експерти наголошують, що подовжувачі часто не розраховані на прилади з високою потужністю і можуть перегріватися.

Прилади для догляду за волоссям

Фени, плойки та випрямлячі потребують великої кількості тепла для правильної роботи, а отже – значного споживання електроенергії. Такі енергоємні прилади не слід підключати до подовжувачів, оскільки це створює серйозний ризик перегріву та загоряння.

Видання Cnet також вказує на те, що до подовжувачів не можна підключати обігрівачі та кондиціонери. Будь-які прилади з нагрівальним елементом створюють серйозну пожежну небезпеку, якщо їх підключати через подовжувач. Останній призначений передусім для електроніки.

Який кухонний прилад непомітно збільшує рахунки за електроенергію?

Електричний чайник може суттєво збільшувати рахунки за світло, адже споживає багато електроенергії. За одне кип'ятіння він використовує близько 3000 Вт, що значно більше, ніж, наприклад, холодильник. Щоб зменшити витрати, кип'ятіть лише потрібну кількість води, регулярно очищайте чайник від накипу та, за можливості, користуйтеся енергоефективними моделями.