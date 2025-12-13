Речь идет об электрическом чайнике, который часто кипятят в течение дня для того, чтобы заварить чай или кофе, передает 24 Канал со ссылкой на Liverpool Echo.

Смотрите также Как быстро и безопасно слить воду из бойлера дома

Как много электроэнергии "съедает" электрический чайник?

Организация Which, занимающаяся защитой прав потребителей, назвала чайник одним из самых энергоемких приборов в доме. Он уступает по потреблению лишь другим "вампирам" энергопотребления, таким как стиральные машины, сушилки, утюги и пылесосы.

Средний чайник закипает около 5 минут, потребляя примерно 3000 Вт за один раз. Это в 20 раз больше, чем большой холодильник, который использует только около 150 Вт в час после достижения оптимальной температуры.

Чайники созданы для быстрого закипания воды, поэтому имеют мощный нагревательный элемент. Часть энергии теряется в виде пара и тепла, выходящего из корпуса.

Чтобы экономить электроэнергию, стоит кипятить только необходимое количество воды и регулярно чистить чайник от накипи, чтобы поддерживать эффективность нагревательного элемента.

Энергоэффективные чайники помогут уменьшить счета за электричество / Фото Pexels

По данным ритейлера Currys, энергоэффективные чайники могут потреблять до 20% меньше энергии на одно кипячение. Такие модели обычно оснащены функциями быстрого закипания или поддержания температуры, что позволяет меньше раз поднимать воду до кипения.

Энергосберегающие чайники работают по принципу термоса – держат воду горячей после закипания, иногда несколько часов, устраняя потребность кипятить ее снова.

Отключения света опасны для техники из-за скачков напряжения после его возвращения – оно может достигать более 280 В.

Какие приборы нужно выключать из розетки во время отключения света?

Чтобы избежать поломок, во время отсутствия электроэнергии приборы лучше выключать из розеток. Обязательно отсоединяйте: