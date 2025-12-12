Также воду из бойлера нужно сливать во время долгих отключений, серьезного ремонта или если вода плохого качества, передает 24 Канал со ссылкой на Runwise.

Смотрите также Ваши приборы в опасности: почему стабилизатор напряжения должен быть дома у каждого

Как слить воду из бойлера?

Для начала бойлер нужно выключить: полностью отключить электропитание и подачу газа. Необходимо дать воде остыть несколько часов, поскольку сливание горячей воды может повредить оборудование.

Следует ознакомиться с инструкцией производителя, поскольку каждый бойлер имеет уникальные особенности. Стоит проверить расположение сливных клапанов, предохранительных клапанов и других важных элементов.

Также следует проверить место установки бойлера: вокруг не должно быть препятствий, а система слива должна быть исправной. Шланг или ведро следует надежно установить, чтобы избежать разливов.

Кроме того, надо подготовить необходимые инструменты: гаечный ключ или плоскогубцы для сливного клапана; прочный шланг для воды; ведра, если шланг не используется, защитные перчатки и очки.

Как слить воду из бойлера самостоятельно / Фото Pexels

Как сливать воду:

  • Отключите подачу воды.
  • Закройте водоснабжающий клапан, чтобы новая вода не попадала в систему.
  • Присоедините шланг к сливному клапану.
  • Направьте другой конец в безопасное место – пол слива или ведро.
  • Убедитесь, что шланг надежно присоединен.
  • Откройте сливной клапан.
  • Медленно откройте клапан с помощью ключа или плоскогубцев.
  • Вода начнет вытекать. Если используете ведро, будьте готовы его менять.
  • Откройте воздушные клапаны.
  • Откройте воздушные клапаны на радиаторах или бойлере, чтобы устранить вакуум и обеспечить более легкий поток воды.
  • Прополосните систему.
  • После опорожнения можно пропустить свежую воду через систему, оставив открытым сливной клапан, пока вода не будет чистой. Закройте сливной клапан.
  • После слива/прополоскания плотно закройте клапан, проверьте, чтобы не было протечек.
  • Наполните бойлер водой.
  • Включите подачу воды, проверьте давление на манометре в соответствии с инструкцией.
  • Включите бойлер в сеть.
  • После заполнения и закрытия воздушных клапанов включите бойлер и проверьте работу на протечки и нормальный нагрев.

Как пишет trusteyman, после слива воды всегда есть риск протечек. Иногда клапан не закрывается полностью, особенно если бойлер не сливали 6 – 12 месяцев. Рекомендуется иметь под рукой колпачок для клапана или заменить его перед повторным наполнением. Большинство профессионалов советуют сливать воду по меньшей мере раз в 6 – 12 месяцев. Это помогает удалить осадок со дна бака. Накопление осадка заставляет бойлер работать тяжелее, расходуя больше энергии и денег. Регулярное обслуживание продлевает жизнь бойлера до 15 лет.

Как экономно пользоваться бойлером?

Бойлер – один из главных потребителей электроэнергии дома. Чтобы уменьшить счета:

  • Не оставляйте бойлер включенным целый день. Включайте его только перед использованием воды и сразу выключайте после.
  • Используйте душ вместо ванны – это примерно вдвое экономнее по воде и электроэнергии.
  • Душевая лейка с низким потоком еще больше поможет сэкономить.
  • Для накопительных бойлеров полезно установить таймер, чтобы они автоматически выключались после пользования.
  • Проверяйте энергоэффективность при покупке – модели класса А потребляют меньше всего электроэнергии.
  • Не ставьте высокую температуру нагрева 45 – градусов достаточно для комфортного душа.
  • Изолируйте бойлер или размещайте его в хорошо утепленном месте, чтобы минимизировать потери тепла.

Соблюдение этих правил поможет экономить электроэнергию и уменьшить расходы на свет.