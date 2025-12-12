Также воду из бойлера нужно сливать во время долгих отключений, серьезного ремонта или если вода плохого качества, передает 24 Канал со ссылкой на Runwise.

Как слить воду из бойлера?

Для начала бойлер нужно выключить: полностью отключить электропитание и подачу газа. Необходимо дать воде остыть несколько часов, поскольку сливание горячей воды может повредить оборудование.

Следует ознакомиться с инструкцией производителя, поскольку каждый бойлер имеет уникальные особенности. Стоит проверить расположение сливных клапанов, предохранительных клапанов и других важных элементов.

Также следует проверить место установки бойлера: вокруг не должно быть препятствий, а система слива должна быть исправной. Шланг или ведро следует надежно установить, чтобы избежать разливов.

Кроме того, надо подготовить необходимые инструменты: гаечный ключ или плоскогубцы для сливного клапана; прочный шланг для воды; ведра, если шланг не используется, защитные перчатки и очки.

Как слить воду из бойлера самостоятельно / Фото Pexels

Как сливать воду:

Отключите подачу воды.

Закройте водоснабжающий клапан, чтобы новая вода не попадала в систему.

Присоедините шланг к сливному клапану.

Направьте другой конец в безопасное место – пол слива или ведро.

Убедитесь, что шланг надежно присоединен.

Откройте сливной клапан.

Медленно откройте клапан с помощью ключа или плоскогубцев.

Вода начнет вытекать. Если используете ведро, будьте готовы его менять.

Откройте воздушные клапаны.

Откройте воздушные клапаны на радиаторах или бойлере, чтобы устранить вакуум и обеспечить более легкий поток воды.

Прополосните систему.

После опорожнения можно пропустить свежую воду через систему, оставив открытым сливной клапан, пока вода не будет чистой. Закройте сливной клапан.

После слива/прополоскания плотно закройте клапан, проверьте, чтобы не было протечек.

Наполните бойлер водой.

Включите подачу воды, проверьте давление на манометре в соответствии с инструкцией.

Включите бойлер в сеть.

После заполнения и закрытия воздушных клапанов включите бойлер и проверьте работу на протечки и нормальный нагрев.

Как пишет trusteyman, после слива воды всегда есть риск протечек. Иногда клапан не закрывается полностью, особенно если бойлер не сливали 6 – 12 месяцев. Рекомендуется иметь под рукой колпачок для клапана или заменить его перед повторным наполнением. Большинство профессионалов советуют сливать воду по меньшей мере раз в 6 – 12 месяцев. Это помогает удалить осадок со дна бака. Накопление осадка заставляет бойлер работать тяжелее, расходуя больше энергии и денег. Регулярное обслуживание продлевает жизнь бойлера до 15 лет.

Как экономно пользоваться бойлером?

Бойлер – один из главных потребителей электроэнергии дома. Чтобы уменьшить счета:

Не оставляйте бойлер включенным целый день. Включайте его только перед использованием воды и сразу выключайте после.

Используйте душ вместо ванны – это примерно вдвое экономнее по воде и электроэнергии.

Душевая лейка с низким потоком еще больше поможет сэкономить.

Для накопительных бойлеров полезно установить таймер, чтобы они автоматически выключались после пользования.

Проверяйте энергоэффективность при покупке – модели класса А потребляют меньше всего электроэнергии.

Не ставьте высокую температуру нагрева 45 – градусов достаточно для комфортного душа.

Изолируйте бойлер или размещайте его в хорошо утепленном месте, чтобы минимизировать потери тепла.

Соблюдение этих правил поможет экономить электроэнергию и уменьшить расходы на свет.