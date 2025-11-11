Как уменьшить расходы электроэнергии на бойлер и одновременно наслаждаться теплым душем зимой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Moorgen.

Смотрите также Быстрая и не требует масла: что такое аэрогриль и что в ней можно готовить

Как экономно пользоваться бойлером?

Прежде всего ни в коем случае не стоит оставлять бойлер включенным целый день. Многие имеют привычку не выключать бойлер, думая, что так удобнее – горячая вода всегда под рукой.

Независимо от того, или у вас проточный водонагреватель или накопительный бойлер, его непрерывная работа приводит к большому потреблению электроэнергии.

Проточные бойлеры они нагревают воду быстро, но потребляют много энергии – примерно 1 киловатт каждые 6 минут. Поэтому лучше всего включать бойлер только тогда, когда вы действительно пользуетесь водой, и выключать сразу после.

Такая простая привычка поможет значительно сократить счета за свет.

Перед покупкой бойлера, обращайте внимание на его энергоэффективность / Фото из открытых источников

Накопительные бойлеры еще важнее не оставлять их включенными постоянно. Они работают, постоянно подогревая воду до определенной температуры. Каждый раз, когда вода охлаждается, бойлер снова включается, расходуя энергию. Поэтому лучше всего – включать его только перед использованием и выключать после.

Если вы часто забываете выключить бойлер, установите таймер. Он позволит задавать точное время работы – бойлер автоматически будет выключаться после того, как вы закончите пользоваться водой. Это особенно удобно для семей, которые имеют постоянный график пользования горячей водой.

Способ, в который вы моетесь, тоже влияет на счета. Если возможно, выбирайте душ вместо ванны – исследования показывают, что душ потребляет примерно вдвое меньше воды и энергии. Для еще большей экономии можно установить душевую лейку с низким потоком.

Покупая новый бойлер, проверяйте класс его энергоэффективности.

Это поможет вам уменьшить потребление энергии в долгосрочной перспективе. Так, на приборах есть специальная маркировка, которая указывает на уровень энергоэффективности. Сейчас в Европе и Украине используют шкалу от A до G. Соответственно, модели класса А тратят меньше всего электроэнергии, а модели E, F, F G – больше всего.

Чем дольше вы принимаете душ, тем больше энергии расходует бойлер. Сократите продолжительность – и увидите разницу в счетах.

Чем выше температуру вы задаете, тем больше электроэнергии потребляет бойлер. Лучше всего поддерживать умеренный уровень нагрева и не повышать температуру без надобности.

Rehabilitaweb пишет 45 градусов по Цельсию вполне достаточно для комфортного душа. Также издание советует изолировать бойлеры. Современные модели имеют встроенную теплоизоляцию, но если ваш бойлер старый – установите его в хорошо утепленном месте, чтобы избежать потерь тепла.

Обратите внимание! Бойлеры с одним баком более эффективны – они лучше сохраняют тепло. В режиме ожидания они потребляют 0,35 – 0,85 кВт/ч в сутки, тогда как бойлеры с двумя баками – 0,95–1,8 кВт/ч. Если для вас главное – экономия, выбирайте однобаковую модель.

Как сделать батареи горячими и сэкономить деньги?

Чтобы батареи равномерно грели и не тратили лишнюю энергию, раз в год нужно выпустить воздух из системы отопления. Это занимает всего несколько минут и заметно повышает эффективность обогрева. Со временем в батареях появляются воздушные карманы – из-за них часть радиатора остается холодной. Выпускание воздуха позволяет котлу работать лучше и экономить на отоплении. Как это сделать, читайте здесь.