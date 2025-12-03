Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Многие советуют покупать свечи с ароматом хвои и мандаринок и расставлять их по комнатам. Однако не стоит забывать, что некоторые ароматизаторы могут быть опасными для детей и домашних животных.

В чем же заключается секрет?

Лучшим решением, по словам специалистов, является использование живых веточек хвойных деревьев. Это безопасный, природный и долговечный способ создать праздничное настроение.

Как использовать обрезки хвойных деревьев?

Не обязательно покупать целую елку: можно приобрести рождественские веночки или попросить обрезки у продавцов на ярмарках бесплатно. Собранные веточки можно превратить в разнообразные украшения:

сделать венки для дверей по мастер-классу на YouTube;

связать небольшие ветки бантиком и поставить в вазу;

разложить хвою на каминной полке;

сложить маленькие веточки в пакетики с дырочками и развесить по дому как натуральные освежители воздуха.



Как сделать так, чтобы дом пах живой елкой целый сезон / Фото Unsplash

Как сохранить свежесть веток?

Чтобы хвоя дольше оставалась свежей, срежьте ветви под углом и поместите в банку с водой. В конце концов они все равно высохнут, но это не повод беспокоиться. Старые ветки можно использовать для ароматической ванны: бросьте их в кастрюлю с водой на медленном огне, чтобы впитать каждый аромат.

Эксперты The Guardian советуют выбирать для этого пихту бальзамическую, дугласию, пихту Фрейзера, сосну шотландскую или голубую ель Колорадо.

Какие еще хвойные деревья, кроме елки, украсят ваш дом?

