Какие деревья являются отличной альтернативой елке – расскажет 24 Канал ссылкой на Southern living.
Какие деревья поставить на новогодние праздники?
- Араукария разнолистная
Это растение происходит из южных районов Тихого океана. В природе может достигать 60 метров, но дома обычно растет до 1,8 – 2,7 метра. Это нежное дерево на ощупь и одно из самых легких в уходе среди горшечных рождественских деревьев.
Араукарии нужен яркий свет и умеренно влажная почва: полное пересыхание приводит к засыханию нижних ветвей, которые не восстанавливаются.
Араукария разнолистная / Фото Plantsroom
- Карликовая ель
Открытая в Канаде в начале XX века, эта ель сохраняет естественную конусообразную форму без стрижки. В помещении ее можно держать около месяца. Для ухода нужен яркий свет и регулярный полив, когда верхний слой почвы подсох.
После праздников дерево можно постепенно приучать к улице, чтобы оно адаптировалось к солнцу и воздуху, а в больших горшках или на открытом грунте со временем достигнет около трех метров.
Карликовая ель / Фото "Агромаркет"
- Лимонный кипарис
Растение родом из Калифорнии, с ярким лимонным ароматом и декоративной окраской хвои. Колоннообразная форма делает кипарис эффектным в композициях из нескольких деревьев. Требует много света и полива, когда верхний слой почвы подсох. Из-за прихотливости многие люди считают его сезонным растением и после праздников добавляют в компост.
Лимонный кипарис / Фото "Агромаркет"
- Сосна итальянская (пиния)
Происходит из Средиземноморья и сейчас становится популярной как компактная рождественская елка в горшке. Молодые деревца имеют плотную форму и приятный голубовато-серый оттенок хвои. Пинии требуют много света и умеренного полива. В будущем они могут вырасти до 12 – 18 метров, поэтому в саду стоит сразу предусмотреть достаточно пространства. Кроме того, этот вид дает кедровые орехи.
Сосна итальянская / Фото Plantsroom
Сколько "живут" горшечные деревья и срезанные елки?
House Beautiful пишет: если правильно ухаживать – обеспечить постоянную подпитку водой, не ставить возле батарей или отопления, держать подальше от прямых нагревательных приборов – "свежая" елка может сохранять прилистник и зелень примерно 4 – 5 недель. Зато деревья в горшках могут радовать вас круглый год, но их советуют держать в квартире с отоплением не дольше 2 – 3 недель.
Стоит ли в этом году вешать бант на новогоднюю елку?
- Ранее мы писали, что банты являются популярным трендом для декора елок в 2025 году, в частности большие и яркие, используются как верхушки и декоративные акценты.
- Дизайнеры предлагают креативные варианты бантиков различных форм и текстур, таких как бархат, сатин или органза, для создания уникального декора.