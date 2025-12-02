Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Что известно о новогодней елке в центре Львова?

Жители Львова заметили, что 2 декабря на площади возле Оперного театра установили главную новогоднюю елку.

Львовская новогодняя елка уже в центре города / Фото ZAXID.NET и Львовского городского совета

Нынешней новогодней красавице – 18 лет, и она достигает высоты 14 метров. Спасибо семье Пашечко из села Сокольники за то, что вырастили и подарили ее Львову,

– рассказали в городском совете.

Во Львове устанавливают новогоднюю елку: смотрите видео Суспільного

Официальное открытие елки на площади перед Оперным театром состоится в канун Дня Святого Николая – в пятницу, 5 декабря, в 18:00.

