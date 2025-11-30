Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Киев24".

Читайте также Названы три главные цветовые палитры для новогодней елки 2026 года

Как выглядит новогодняя елка в Киеве?

В воскресенье, 30 ноября, жители столицы приходили на Софийскую площадь вместе с друзьями, семьями и детьми, чтобы вешать на елку новогодние шарики.

Для украшения использовали более 10 тысяч новогодних шариков. Елка будет в пастельно нежных цветах, чтобы гармонично смотреться на фоне Софии Киевской.

В Киеве завершают украшение новогодней елки / Фото РБК-Украина и Факты ICTV

На Софийской площади царит праздничная атмосфера: смотрите видео Новини.LIVE

Что известно о рождественской декорации этого года?