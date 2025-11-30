Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Киев24".
Как выглядит новогодняя елка в Киеве?
В воскресенье, 30 ноября, жители столицы приходили на Софийскую площадь вместе с друзьями, семьями и детьми, чтобы вешать на елку новогодние шарики.
Для украшения использовали более 10 тысяч новогодних шариков. Елка будет в пастельно нежных цветах, чтобы гармонично смотреться на фоне Софии Киевской.
Что известно о рождественской декорации этого года?
К слову, недавно на Софийской площади в Киеве начали монтировать главную новогоднюю елку. Подготовительные работы планировали начать с 8 ноября.
Город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию – это возьмут на себя меценаты.
Сама локация традиционно начнет работать в День святого Николая – 6 декабря 2025 года. Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.