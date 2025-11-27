Об этом сообщает 24 Канал. Инициатором обустройства лаконичной рождественской локации выступило ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".
Что известно об установке главной елки страны?
Жители Киева 27 ноября заметили, что на Софийской площади начали монтировать главную новогоднюю елку.
Главную елку страны устанавливают в столице / Фото Ирины Выхрущ
Ранее в КГГА рассказывали, что город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию – это возьмут на себя меценаты. На Софийской площади установят главную новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков.
Подготовительные работы планировали начать с 8 ноября. Сама локация традиционно начнет работать в День святого Николая – 6 декабря 2025 года. Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.
Какой была новогодняя елка в 2024 году?
В Киеве 6 декабря 2024 года зажгли огнями главную елку Украины. На событии присутствовали десятки людей, а также мэр города – Виталий Кличко.
Елка была белого цвета и была украшена 2 тысячами бирюзовых игрушек. В высоту праздничное дерево было 15 метров.
К слову, 1 января 2026 года будет рабочим днем для большинства предприятий в Украине из-за действия военного положения. В то же время частные работодатели имеют право самостоятельно, по собственному усмотрению, принимать решение о предоставлении рабочим дополнительного дня отдыха или сокращения рабочего дня.