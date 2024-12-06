В день Святого Николая на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны. В сети появились видео торжественного момента, передает 24 Канал.

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В Киеве засияла огнями главная елка

Как рассказал Виталий Кличко, нынешняя "зеленая красавица", как и в прошлом году, – искусственная. Ее высота достигает 15 метров. Эта елка выше своей предшественницы на 3 метра.

Елка – 2025 в Киеве / Фото телеграм Кличко, соцсети

В этом году елка – белоснежная. Ее снова установили и украсили за средства меценатов. Светло-голубая гирлянда длиной в 2 километра окутала дерево нежным сиянием. Украшают его 2 тысячи бирюзовых игрушек.

Чистый белый цвет елки символизирует начало светлого и чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество Христово и Новый год,

– говорится в сообщении Кличко.

Момент зажжения елки: смотрите видео

В Киеве зажгли главную елку страны: смотрите видео

К слову, ранее Кличко рассказал, что на Софиевской площади массовых мероприятий, ярмарок и других развлечений не будет. Возле елки установят домики для продажи сувениров, а также туалетные кабины, в частности для лиц с инвалидностью.