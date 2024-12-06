Награды получили 62 военнослужащих. В том числе добровольцы, которые воюют в составе иностранных батальонов. 15 наград присвоены посмертно. Отличия от столицы получили семьи погибших Героев. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на КГГА.

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"Уже более 10 лет наше государство противостоит российской агрессии. Последние почти 3 года продолжается особенно драматический период нашей борьбы – полномасштабная варварская война, с которой вторглась на нашу землю Россия. Уважаемые защитники и защитницы, вы рискуете своей жизнью, чтобы наши дети могли жить в свободной демократической стране. Защищаете европейское будущее нашего государства. Мы помним и чтим всех Героев, которые отдали свои жизни в боях за Украину. Мы помогаем воинам, которые сегодня бьются на передовой, и ветеранам, которые нуждаются в нашем внимании и поддержке", – сказал Виталий Кличко.

Виталий Кличко вручил медали 62 военнослужащим / Фото КГГА

Киев постоянно ищет возможности, чтобы увеличивать помощь военным

Мэр отметил, что в этом году Киев выделил из городского бюджета на поддержку защитников почти 10 миллиардов гривен и постоянно ищет возможности, чтобы увеличивать помощь военным и социальную поддержку киевлян-ветеранов.

С начала 2024 года от общины Киева мы передали на фронт почти 14 000 БпЛА различных типов. Передаем системы РЭБ, машины, другое необходимое снаряжение. Также столица отправила на фронт более 100 новых автомобилей. А почти 3000 БпЛА различных типов, снаряжения, бронированные авто "Кобра" направили на фронт в качестве благотворительной помощи,

– рассказал Кличко.

Кроме того, он сообщил, что Киев выплачивает раненым киевлянам-защитникам 45 тысяч гривен, которые можно получить дистанционно через "Портал Защитников и Защитниц". Также получают выплаты от города дети погибших Героев, нетрудоспособные родители и жены. Для ветеранов создан центр комплексной поддержки "Киев Милитари Хаб", где можно получить информацию обо всех услугах, льготы, выплаты, а также сопровождение в их оформлении.

По словам мэра, со следующего года Киев будет софинансировать обеспечение ветеранов современными протезами высокой функциональности. Максимальная стоимость, которую оплачивает государство, – до 2 миллионов гривен. Столица будет доплачивать еще до 1,5 миллиона на одного человека.

Первым в Украине Киев ввел и компенсацию за покупку авто для ветеранов с инвалидностью. И уже в течение года предоставляет компенсацию в размере более 500 тысяч гривен за приобретение автомобиля этой категории киевлян. А в 2025-м столица частично будет компенсировать переоборудование уже имеющегося авто для нужд ветеранов с инвалидностью – в размере до 100 тысяч гривен, подчеркнул Виталий Кличко.