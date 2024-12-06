Нагороди отримали 62 військовослужбовця. В тому числі добровольці, які воюють у складі іноземних батальйонів. 15 нагород присвоєні посмертно. Відзнаки від столиці отримали родини загиблих Героїв. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на КМДА.

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"Вже понад 10 років наша держава протистоїть російській агресії. Останніх майже 3 роки триває особливо драматичний період нашої боротьби – повномасштабна варварська війна, з якою вдерлася на нашу землю Росія. Шановні захисники та захисниці, ви ризикуєте своїм життям, щоб наші діти могли жити у вільній демократичній країні. Захищаєте європейське майбутнє нашої держави. Ми пам’ятаємо й шануємо всіх Героїв, які віддали свої життя в боях за Україну. Ми допомагаємо воїнам, які сьогодні б’ються на передовій, та ветеранам, які потребують нашої уваги і підтримки", – сказав Віталій Кличко.

Віталій Кличко вручив медалі 62 військовослужбовцям / Фото КМДА

Київ постійно шукає можливості, щоб збільшувати допомогу військовим

Мер зазначив, що цього року Київ виділив з міського бюджету на підтримку захисників майже 10 мільярдів гривень і постійно шукає можливості, щоб збільшувати допомогу військовим та соціальну підтримку киян-ветеранів.

Від початку 2024 року від громади Києва ми передали на фронт майже 14 000 БпЛА різних типів. Передаємо системи РЕБ, автівки, інше необхідне спорядження. Також столиця відправила на фронт понад 100 нових автівок. А майже 3000 БпЛА різних типів, спорядження, броньовані авто "Кобра" спрямували на фронт в якості благодійної допомоги,

– розповів Кличко.

Крім того, він повідомив, що Київ виплачує пораненим киянам-захисникам 45 тисяч гривень, які можна отримати дистанційно через "Портал Захисників та Захисниць". Також отримують виплати від міста діти загиблих Героїв, непрацездатні батьки і дружини. Для ветеранів створено центр комплексної підтримки "Київ Мілітарі Хаб", де можна отримати інформацію про всі послуги, пільги, виплати, а також супровід в їх оформленні.

За словами мера, з наступного року Київ співфінансуватиме забезпечення ветеранів сучасними протезами високої функціональності. Максимальна вартість, яку оплачує держава, – до 2 мільйонів гривень. Столиця доплачуватиме ще до 1,5 мільйона на одну людину.

Першим в Україні Київ запровадив і компенсацію за купівлю авто для ветеранів з інвалідністю. І вже протягом року надає компенсацію в розмірі понад 500 тисяч гривень за придбання автомобіля цій категорії киян. А у 2025-му столиця частково компенсуватиме переобладнання вже наявного авто для потреб ветеранів з інвалідністю – у розмірі до 100 тисяч гривень, наголосив Віталій Кличко.