Елку в Киеве привыкли называть главной елкой страны. Впрочем, в этом году главная елка страны – неподалеку от Бахмута.
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Что известно о елке в Киеве
Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда. Елку уже смонтировали. И украсят,
– написал мэр столицы.
Елка в Киеве, 2023 год / Фото из телеграм-канала Виталия Кличко
Монтаж начали 4 декабря. Вечером 6 декабря Виталий Кличко расскажет, кому посвятили дерево
Как устанавливали елку в Киеве в декабре 2023: смотрите видео
Елку установили на средства меценатов. Она действительно небольшая, и выглядит довольно мило. В праздничные одеяния елка нарядится уже завтра, 5 декабря, – будут иллюминация и игрушки. А официально откроют ее в День святого Николая, то есть 6 декабря. Новогодняя красавица будет стоять до 10 января 2024 года.
Монтаж елки в Киеве к Новому году 2024 / Фото "Вечерний Киев", "Суспильное"
Будут ли развлечения на Софии
На Софийской площади не будет громких ярмарок, развлечений и массовых мероприятий – праздник планируют сделать камерным, как и в прошлом году. За развлечениями можно поехать на ВДНХ, где уже 9 декабря откроется "Зимняя страна".
В эфире телемарафона рассказали, что возле киевской елки будут стоять меньшие деревца. На их шариках будут размещены QR-коды, по которым можно задонатить на ВСУ. Организаторы установки елки говорят: решили поставить дерево не для шоу, а чтобы поддержать традиции.
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Украина готовится к праздникам
Раньше елку установили во Львове. А о том, в какие цвета лучше украсить елку в 2024 году, читайте по ссылке.