В КМВА отметили, что в этом году Киев будет с елкой. Ее установят несмотря на войну.
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Когда откроют елку
Как и в прошлом году, елка будет установлена на Софиевской площади. Монтажные работы будут начаты 3 декабря. Открытие елки планируется в День святого Николая. То есть, 6 декабря. Она будет стоять до 10 января.
Елку установят и обеспечат освещением исключительно за деньги меценатов. В КМВА подчеркнули, что город не будет тратить на это бюджетные средства.
Что будет с праздничными мероприятиями
Местные власти не планируют проводить в столице никаких массовых мероприятий на рождественско-новогодние праздники. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.
Если и будут какие-то отдельные небольшие мероприятия, то они будут проводиться без использования бюджетных средств на закрытых, а не открытых локациях с соблюдением всех мер безопасности.
Каким будет комендантский час
Местные власти не будут отменять комендантский час в Рождество и на Новый год. Менять продолжительность ограничений в столице во время праздников тоже не будут.
Как и раньше, в Киеве комендантский час будет длиться с 0:00 ночи до 5:00 утра. В КМВА призвали людей не забывать, что идет полномасштабная российско-украинская война, и не пренебрегать своей безопасностью во время воздушной тревоги.
Кроме этого, киевлян попросили не снимать и не выкладывать работу ПВО и последствия российских ударов. Жителей и гостей столицы призвали не использовать петарды и фейерверки.