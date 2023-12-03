У КМВА наголосили, що цього року Київ буде з ялинкою. Її встановлять попри війну.

Читайте також Буде не лише ялинка: як Київ святкуватиме Новий рік 2024

Коли відкриють ялинку

Як і минулого року, ялинка буде встановлена на Софіївській площі. Монтажні роботи будуть розпочаті 3 грудня. Відкриття ялинки планується на День святого Миколая. Тобто 6 грудня. Стоятиме вона до 10 січня.

Ялинку встановлять та забезпечать освітленням виключно за гроші меценатів. У КМВА наголосили, що місто не витрачатиме на це бюджетні кошти.

Що буде зі святковими заходами

Місцева влада не планує проводити у столиці жодних масових заходів на різдвяно-новорічні свята. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва.

Якщо і будуть якісь окремі невеликі заходи, то вони проводитимуться без використання бюджетних коштів на закритих, а не відкритих локаціях з дотриманням всіх заходів безпеки.

До слова, заступниця голови КМДА Ганна Старостенко раніше заявляла, що біля головної ялинки у Києві хочуть встановити фотозону з кількома невеличкими ялинками. Вони будуть прикрашені іграшками, які кожному дозволять взяти собі на згадку за донат Збройним Силам України.

Якою буде комендантська година

Місцева влада не скасовуватиме комендантську годину на Різдво та Новий рік. Змінювати тривалість обмежень у столиці під час свят теж не будуть.

Як і раніше, у Києві комендантська година триватиме з 0:00 ночі до 5:00 ранку. У КМВА закликали людей не забувати, що триває повномасштабна російсько-українська війна, та не нехтувати своєю безпекою під час повітряної тривоги.

Крім цього киян попросили не знімати й не викладати роботу ППО та наслідки російських ударів. Також жителів та гостей столиці закликали не використовувати петарди та феєрверки.