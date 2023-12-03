У КМВА наголосили, що цього року Київ буде з ялинкою. Її встановлять попри війну.
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Коли відкриють ялинку
Як і минулого року, ялинка буде встановлена на Софіївській площі. Монтажні роботи будуть розпочаті 3 грудня. Відкриття ялинки планується на День святого Миколая. Тобто 6 грудня. Стоятиме вона до 10 січня.
Ялинку встановлять та забезпечать освітленням виключно за гроші меценатів. У КМВА наголосили, що місто не витрачатиме на це бюджетні кошти.
Що буде зі святковими заходами
Місцева влада не планує проводити у столиці жодних масових заходів на різдвяно-новорічні свята. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва.
Якщо і будуть якісь окремі невеликі заходи, то вони проводитимуться без використання бюджетних коштів на закритих, а не відкритих локаціях з дотриманням всіх заходів безпеки.
Якою буде комендантська година
Місцева влада не скасовуватиме комендантську годину на Різдво та Новий рік. Змінювати тривалість обмежень у столиці під час свят теж не будуть.
Як і раніше, у Києві комендантська година триватиме з 0:00 ночі до 5:00 ранку. У КМВА закликали людей не забувати, що триває повномасштабна російсько-українська війна, та не нехтувати своєю безпекою під час повітряної тривоги.
Крім цього киян попросили не знімати й не викладати роботу ППО та наслідки російських ударів. Також жителів та гостей столиці закликали не використовувати петарди та феєрверки.