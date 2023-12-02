Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко повідомила, що цьогоріч у столиці великих новорічних святкувань не планується, однак будуть події, присвячені Різдву.

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Новорічні розваги у Києві: що запланували у КМДА

Старостенко повідомила, що у Києві встановлять ялинку на Софіївській площі та облаштують поруч фотозону. Однак жодних святкових ярмарків чи атракціонів не буде.

Місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено. Проте ми не дамо Росії вкрасти у наших дітей ні Різдво, ні Новий рік,

– сказала вона.

Хоч біля ялинки розваг не буде, за словами Старостенко київські заклади культури теж долучаються до святкувань. Зокрема комунальні театри у грудні презентують різноманітні новорічні вистави.

Натомість у музеях проведуть майстер-класи зі створення різдвяної атрибутики та дідуха, презентації українських стародавніх і сучасних колядок та ще багато різних мистецьких і благодійних проєктів.

На додачу у бібліотеках будуть святкові флешмоби, благодійні акції, конкурси та майстер-класи для дітей.

Якою буде головне ялинка країни