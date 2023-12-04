Ялинку в Києві звикли називати головною ялинкою країни. Утім, цього року головна ялинка країни – неподалік Бахмута.

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Що відомо про ялинку в Києві

Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять,

– написав мер столиці.



Ялинка у Києві, 2023 рік / Фото з телеграм-каналу Віталія Кличка

Монтаж розпочали 4 грудня. Увечері 6 грудня Віталій Кличко розкаже, кому присвятили дерево.

Як встановлювали ялинку в Києві в грудні 2023: дивіться відео

Ялинку встановили коштом меценатів. Вона справді невеличка, та має досить милий вигляд. У святкові шати ялинка вбереться вже завтра, 5 грудня, – будуть ілюмінація та іграшки. А офіційно відкриють її на День святого Миколая, тобто 6 грудня. Стоятиме новорічна красуня до 10 січня 2024 року.

Монтаж ялинки в Києві до Нового року 2024 / Фото "Вечірній Київ", "Суспільне"

Чи будуть розваги на Софії

На Софійській площі не буде гучних ярмаркувань, розваг і масових заходів – свято планують зробити камерним, як і торік. По розваги можна поїхати на ВДНГ, де вже 9 грудня відкриється "Зимова країна".

В ефірі телемарафону розповіли, що біля київської ялинки стоятимуть менші деревця. На їхніх кульках будуть розміщені QR-коди, за якими можна задонатити на ЗСУ. Організатори встановлення ялинки кажуть: вирішили поставити дерево не задля шоу, а щоб підтримати традиції.

Зверніть увагу! Цього року українцям хочеться дива – напевно, як ніколи. Щоб закінчилася війна і усі рідні зібралися вдома за щедрим столом. На жаль, реальність не завжди схожа на мрії. Багатьох наших громадян убили росіяни, тож вони вже ніколи не сядуть за стіл із родиною. І в багатьох уже немає власного дому. Ми маємо боротися далі, святкувати попри все і жити – бо майбутнє за нами. Але, будь ласка, пам'ятайте про тих, хто на фронті – купіть подарунки і їм! Актуальні збори можна переглянути на сайті Фонду 24.

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Україна готується до свят

Раніше ялинку встановили у Львові. А про те, в які кольори краще прикрасити ялинку у 2024 році, читайте за посиланням.