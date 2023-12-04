Попри те, що розташована вона в одній із найгарячіших точок фронту, ялинка прикрашена святковими прикрасами.

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Воїни Сухопутних військ розташували ялинку за 6 кілометрів від Бахмута, де тривають важкі бої.

"Головна ялинка країни", – підписали фото захисники.

Захисники розташували ялинку за 6 кілометрів від Бахмута / Фото Сухопутних військ

Що відбувається на Бахмутському напрямку

  • На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.
  • Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
  • Попри складні погодні умови контрнаступ триває, хоч і його темп уповільнився.