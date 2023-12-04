Попри те, що розташована вона в одній із найгарячіших точок фронту, ялинка прикрашена святковими прикрасами.

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Воїни Сухопутних військ розташували ялинку за 6 кілометрів від Бахмута, де тривають важкі бої.

"Головна ялинка країни", – підписали фото захисники.

Захисники розташували ялинку за 6 кілометрів від Бахмута / Фото Сухопутних військ

Що відбувається на Бахмутському напрямку