Как выбрать новогодний бант на елку – расскажет 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

Стоит ли в этом году вешать бант на новогоднюю елку?

В 2025 году банты возвращаются в праздничный декор – и это уже замечают дизайнеры и магазины декора. По словам стилистов, большие банты (в том числе бархатные, сатиновые или из органзы) используются не только как верхушки елок, но и размещаются по ветвям, создавая декоративные "каскады" или акценты.

По материалам Homes and Gardens, банты в 2025 году становятся еще более креативными: дизайнеры предлагают большие размеры, полосатые или клетчатые узоры, мягкие фактуры (например, плюш или органза), а также новые формы в виде гирлянд из бантиков.

Идеи бантов на елку / Фото Pinterest

Итак, с точки зрения тренда, банты – это модно и они могут стать отличным элементом декора елки в этом году. Особенно, если вы хотите вывести дизайн вашей елки на новый уровень. Главное – не переборщить!



Как не стоит украшать елку бантами / Фото Pinterest

Как выбрать новогодний бант на елку?

Вот несколько советов, чтобы банты выглядели гармонично:

Выбирайте ленты в соответствующей цветовой гамме и материале, чтобы не сломать общую стилистику елки. Не ограничивайтесь одним бантом сверху – можно разместить несколько среди ветвей, чтобы создать сбалансированный вид. Учитывайте пространство: очень большие банты могут быть "слишком" для маленькой елки, а мелкие – теряться.

