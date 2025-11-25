Як обрати новорічний бант на ялинку – розкаже 24 Канал з посиланням на Ideal Home.
Чи варто цього року вішати бант на новорічну ялинку?
У 2025 році банти повертаються у святковий декор – і це вже помічають дизайнери та магазини декору. За словами стилістів, великі банти (зокрема й оксамитові, сатинові або з органзи) використовуються не лише як верхівки ялинок, а й розміщуються по гілках, створюючи декоративні "каскади" або акценти.
За матеріалами Homes and Gardens, банти у 2025 році стають ще більш креативними: дизайнери пропонують великі розміри, смугасті або картаті візерунки, м'які фактури (наприклад, плюш або органза), а також нові форми у вигляді гірлянд із бантиків.
Ідеї бантів на ялинку / Фото Pinterest
Отже, з погляду тренду, банти – це модно і вони можуть стати чудовим елементом декору ялинки цього року. Особливо, якщо ви хочете вивести дизайн вашої ялинки на новий рівень. Головне – не переборщити!
Як не варто прикрашати ялинку бантами / Фото Pinterest
Як обрати новорічний бант на ялинку?
Ось кілька порад, щоб банти виглядали гармонійно:
- Обирайте стрічки у відповідній колірній гамі та матеріалі, щоб не зламати загальну стилістику ялинки.
- Не обмежуйтесь одним бантом зверху – можна розмістити кілька серед гілок, щоб створити збалансований вигляд.
- Враховуйте простір: дуже великі банти можуть бути "занадто" для маленької ялинки, а дрібні – губитися.
Як обрати ялинку на свята, щоб не прогадати?
- Наближаються зимові свята, і багато родин вже починають думати про головний атрибут новорічних свят – ялинку. Сучасний ринок пропонує безліч варіантів.
- Штучні ялинки популярні через довговічність та екологічність, тому важливо вибирати якість матеріалу, такі як ПВХ або PE.
- Живі ялинки створюють святкову атмосферу завдяки натуральному запаху, але потребують догляду, як наприклад, регулярного поливу.