Як обрати новорічний бант на ялинку – розкаже 24 Канал з посиланням на Ideal Home.

Чи варто цього року вішати бант на новорічну ялинку?

У 2025 році банти повертаються у святковий декор – і це вже помічають дизайнери та магазини декору. За словами стилістів, великі банти (зокрема й оксамитові, сатинові або з органзи) використовуються не лише як верхівки ялинок, а й розміщуються по гілках, створюючи декоративні "каскади" або акценти.

За матеріалами Homes and Gardens, банти у 2025 році стають ще більш креативними: дизайнери пропонують великі розміри, смугасті або картаті візерунки, м'які фактури (наприклад, плюш або органза), а також нові форми у вигляді гірлянд із бантиків.

Ідеї бантів на ялинку / Фото Pinterest

Отже, з погляду тренду, банти – це модно і вони можуть стати чудовим елементом декору ялинки цього року. Особливо, якщо ви хочете вивести дизайн вашої ялинки на новий рівень. Головне – не переборщити!



Як не варто прикрашати ялинку бантами / Фото Pinterest

Як обрати новорічний бант на ялинку?

Ось кілька порад, щоб банти виглядали гармонійно:

Обирайте стрічки у відповідній колірній гамі та матеріалі, щоб не зламати загальну стилістику ялинки. Не обмежуйтесь одним бантом зверху – можна розмістити кілька серед гілок, щоб створити збалансований вигляд. Враховуйте простір: дуже великі банти можуть бути "занадто" для маленької ялинки, а дрібні – губитися.

