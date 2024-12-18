Так, у Книзі рекордів України є окремий розділ, де описані найкреативніші та найоригінальніші новорічні ялинки. LifeStyle24 розповість детальніше про цей рейтинг.

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Найвища новорічна ялинка

У 2019 році Харків презентував найвищу новорічну ялинку. Її висота – 40 метрів і 49 сантиметрів. Це авторська робота, в якій використовувалися елементи з тогорічних ялинок. Під час її складання були застосовані запатентовані елементи й близько 30 кілометрів дротів. Основна увага приділялася світловій ілюмінації – на ялинці відображені 15 різних сюжетів за допомогою 16 мільйонів кольорів.

Харківська новорічна ялинка / Фото city.kharkov.ua

Харківська новорічна ялинка / Фото city.kharkov.ua

Найвища ялинка, що обертається навколо своєї осі

Вінниця неабияк здивувала українців у 2019 році. Місто відкрило особливу новорічну ялинку – металоконструкцію з обертовим механізмом, що не мала аналогів в Україні. Її висота складала 29 метрів, а вага – понад 75 тонн. За словами представника Книги рекордів України Ігоря Підчібія, за 17 років роботи він бачив чимало ялинок, але вінницька його вразила найбільше.

Вінницька новорічна ялинка / Фото "Книги рекордів України"

Вінницька ялинка, що встановила рекорд: дивіться відео онлайн

Найбільша "автоялинка"

У 2020 році Харків встановив новий рекорд. Водії створили "ялинку" з 1065 автомобілів, довжиною 233 метри й шириною 96 метрів. Так, харків'яни побили свій власний рекорд – тогоріч він становив 348 машин. Що цікаво, охочих взяти участь в акції було настільки багато, що черга з водіїв сягала кількох кілометрів.



"Автоялинка" в Харкові / Фото з інстаграму my_flying_shark

Найкреативніша ялинка

Місто Доброслав, що на Одещині, вразило не тільки своїх мешканців, але й всіх українців новорічною ялинкою, встановленою у 2021 році. Ця робота була повністю виконана з монет, кількість яких складала 9800 штук. Висота ялинки – 3 метри. Крім цього, ці монети почали заздалегідь збирати дорослі та діти, щоб об'єднатися навколо чарівної справи.

Ялинка з монет / Фото керівниці Національного Реєстру Рекордів України

Ялинка з монет / Фото керівниці Національного Реєстру Рекордів України

Ялинка з найбільшою кількістю вишитих іграшок

У 2023 році у місті Жовкві, на Львівщині, встановили рекорд України з найбільшої кількості іграшок на ялинці, виготовлених з вишивки. Їх створила майстриня Галина Ковальська за допомогою ниток і декоративних квітів. Кількість іграшок сягає 150 штук, і всі вони присвячені Збройним Силам України та дітям військових.

Ялинка з найбільшою кількістю вишитих іграшок / Фото Суспільне Львів

Ялинка з найбільшою кількістю вишитих іграшок / Фото Суспільне Львів

Новорічна ялинка з круасанів

Один з найнезвичніших рекордів встановив місто Шумськ, що на Тернопільщині. Представники Книги рекордів України зафіксували найбільшу ялинку з круасанів у 2019 році. Її довжина складала 6 метрів, а ширина верхнього ярусу – 4,5 метри. Для створення ялинки знадобилося 4000 круасанів та 36 імбирних пряників, що розмістили схематично так, як розташовані 36 сіл, що входять до складу Шумської об'єднаної територіальної громади.

Ялинка з круасанів / Фото "Книги рекордів України"

Готуйтеся до новорічних свят й надихайтеся рекордами зелених красунь під час прикрашання своїх ялинок вдома.