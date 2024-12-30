2024 рік пройшов під егідою Зеленого Дерев'яного Дракона, який сприяє розвитку та самореалізації. Про символ 2025 року та його головні кольори – розповість 24 Канал.

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Яка тварина буде символом 2025 року

2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії. У східній астрології це шостий знак зодіаку, який символізує гнучкість, інтуїцію та здатність до адаптації. Тотемна тварина уособлює мудрість, спокій і проникливість, через що вважається найзагадковішою серед інших. Змія, як і Дракон, несе у собі постійні зміни, тому спонукатиме переглянути свої переконання та дасть поштовх для особистісного розвитку. Наступний рік сприятиме постійній роботі над собою та втіленню запланованих проєктів і ідей у життя.

Люди, які народилися в рік Змії, відзначаються вмінням вдало реалізовувати свої амбіції, глибоким внутрішнім світом та аналітичним мисленням. Водночас представники цього знаку зодіаку мають добре розвинену інтуїцію та легко пристосовуються до будь-яких змін.



Символ 2025 року / Фото Freepik

Які головні кольори 2025 року

У 2025 році щасливими стануть похідні кольори дерева – зелений, жовтий і золотий. Вони символізують зв'язок з природою, тепло, родючість і початок нового життя. Також ці кольори асоціюються з багатством і заможністю.



Золотий колір / Фото Freepik

Однак головним у 2025 році буде смарагдовий зелений. Він символізує ріст, гармонію та спокій. Водночас цей колір асоціюється з добробутом, стабільністю, процвітанням і послідовністю.



Смарагдовий зелений колір 2025 року / Фото Freepik

Втім, варто пам'ятати, що сірі, чорні та червоні відтінки можуть роздратувати Зелену Змію. Саме ці кольори можуть принести неприємності у 2025 році, тому краще їх уникати.

У чому зустріти 2025 рік

2025 рік принесе щастя та добробут, якщо знати, в якому одязі його зустріти. Астрологи радять обрати для себе у новорічну ніч вбрання зеленого, жовтого або коричневого кольорів. Сукні та костюми мають бути з легких матеріалів і сяяти на світлі, як луска Змії – покровительки наступного року. Якщо оберете одяг цих кольорів, то можете очікувати на продуктивний і щасливий рік, сповнений багатьох можливостей, багатства, успіху та стабільності.

Актуальними в новорічну ніч будуть блискучі речі, тому можна сміливо обирати сукні з лелітками чи камінчиками.

Крім цього, одяг зі зміїним принтом залишається популярним, тож зверніть увагу також на цей варіант, щоб задобрити господарку року. До того ж не забувайте про золоті прикраси – вони приваблять успіх у новому році.

Не рекомендовано обирати для свого образу сірий колір, який асоціюється з буденністю та сумом. Змія символізує початок нового життя, а таке вбрання може притягнути зайві проблеми.