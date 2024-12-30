Саме від цієї тварини залежатиме, яким буде наступний рік. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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Яким буде 2025 рік за китайським календарем

Згідно з китайським календарем, Зелена Дерев'яна Змія пануватиме з 29 січня 2025 року по 16 лютого 2026 року. Ця тварина належить до стихії Землі, тому символом цього року є дерево. Змія – шостий знак зодіаку, який приносить трансформації, зміни та розвиток.

Для тварини-покровительки характерні мудрість, проникливість і спокій. Тому у 2025 році варто зайнятися переоцінкою власних потреб та особистісним розвитком. Змія сприятиме духовному зростанню та появі нових можливостей, в яких треба проявити себе. Водночас у наступному році потрібно переглянути свої пріоритети та визначити, що є важливим у житті. Крім цього, Змія спонукатиме втілювати свої мрії та бажання у життя й дозволить зрозуміти, що варто змінити власне світосприйняття.

За китайською астрологією, ця тварина-символ принесе багато випробувань і викликів, які загартують характер та силу волі. Тому не варто боятися брати на себе відповідальність, натомість треба йти до здійснення найпотаємніших бажань.



Символ 2025 року / Фото Freepik

Який колір буде головним у 2025 році

У 2025 році символічними стануть похідні кольори дерева – зелений, жовтий і золотий. Вони символізують зв'язок з природою, тепло, родючість і початок нового життя. Водночас ці кольори асоціюються з багатством і заможністю.

Однак головним у 2025 році буде смарагдовий зелений, який символізує ріст, гармонію та спокій. Крім цього, колір асоціюється з добробутом, стабільністю, процвітанням і послідовністю.