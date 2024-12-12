Що цікаво, 2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії. За китайським календарем, тварина може принести успіх в усіх починаннях. Скільки днів залишилось до Нового року – розповість LifeStyle24.

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Скільки днів залишилось до 2025 року

Вже настав грудень, тому з підготовкою до Нового року затягувати не варто. До свята залишилося 19 днів. 2025 рік розпочнеться у середу. Втім, додаткових вихідних українці не матимуть. Згідно із Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 року, державні вихідні з нагоди свят скасовані.

Уранці 31 грудня українці починають готувати різноманітні страви до столу разом з рідними й близькими. До того ж деякі громадяни прикрашають будинок гірляндами та ставлять ялинку лише напередодні свята. Вважається, що варто обирати іграшки кольорів символу року за східним календарем. Тобто, щоб 2025 рік пройшов спокійно треба в цьому питанні орієнтуватися на Зелену Дерев'яну Змію. Так, щасливими кольорами вважаються: смарагдовий зелений, жовтий, золотий і білий.

Святковий вечір супроводжується сімейними посиденьками, піснями, танцями, частуваннями й приємними розмовами.



Підготовка до Нового року / Фото Freepik

Традиції святкування в різних країнах

Цікаво, що італійці мають з'їсти ложку сочевиці у перші хвилини нового року, щоб привабити гроші. Водночас вони відзначають свято у сімейному колі з гучними феєрверками.

У Швеції також святкують Новий рік у компанії родини та друзів. Там полюбляють дарувати один одному саморобні свічки та вважають, що биття посуд у цей день принесе лише щастя. Цих традицій також дотримуються і в Данії.

У Сполучених Штатах Америки до дітей вночі приходить Санта Клаус. За легендами, він потрапляє у дім через камін і залишає подарунки під ялинкою.