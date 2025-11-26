Haus of Stone назвал самые большие цветовые палитры Рождества 2026 – 2027 года, передает 24 Канал.

Смотрите также Эксперты назвали 10 худших цветов краски для кухни

В какие цвета декорировать новогоднюю елку?

Изумруд + Серебро + Кристаллы

Этот тренд хорошо знаком тем, кто следит за модой и дизайном, и имеет все шансы стать чрезвычайно популярным в ближайшие годы. Такую палитру стоит обязательно использовать в праздничном декоре – как в елке, так и в интерьере.

Нежные оттенки на фоне натурального дерева создают красивую игру цветов, добавляют текстуры и глубины. Каждый цвет будто отдает дань уважения естественной зимней палитре – той, что рождается в тихие, холодные месяцы. Свет в таком оформлении мягко мерцает и каждый раз привлекает внимание, даря настоящее эстетическое наслаждение.

Снежно-белая палитра

Это самый волшебный сезон для белого. Снег, сияющий днем и ночью, окутывает пространство нежной гармонией. Погружаясь в эту палитру, почти чувствуешь легкий морозец на коже, но одновременно восхищаешься чистой, кристальной красотой зимнего пейзажа.

Femme Fatale

Этот тренд готов распространиться еще больше. Его привлекательные цвета и естественная элегантность сразу привлекают внимание: глубокие, роскошные красные и насыщенные черные оттенки драматично контрастируют с чистым белым фоном.

Какую палитру выбрать для праздников в 2026 году / Фото Haus of Stone

Между тем издание City Magazine предлагает сделать елку фоном, а не аттракционом. Нейтральные оттенки бежевого, тауп и карамели создадут основу, а блестящие бумажные элементы сочетаются с красными шарами, серебряными деталями, фактурными искусственно-меховыми украшениями и морозно-белыми и серебряными шариками.

Стоит ли в этом году вешать бант на новогоднюю елку?

Один из главных трендов 2025-го – большие декоративные банты, которые добавляют праздничному дереву уюта, тепла и немного ностальгии. Стилисты отмечают, что банты используют не только как верхушку, но и размещают по всей елке, создавая красивые акценты или каскады. В моде бархат, атлас, органза, а также полосатые и клетчатые узоры. Дизайнеры даже предлагают гирлянды, составленные из маленьких бантиков.