Дизайнеры назвали 10 цветов, которые они бы никогда не использовали на кухне, передает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

В какие цвета не стоит красить кухню?

Ярко-красный

Красный цвет известен тем, что стимулирует аппетит, поэтому он хорошо подходит для акцентов в кухне. Но это не значит, что стоит красить все шкафы ярко-красным цветом. Слишком насыщенный оттенок может подавлять настроение и даже вызвать раздражительность.

Холодный серый

Серый – популярный выбор для кухонь. Но, как и с белым, важно выбрать правильный оттенок. Холодные оттенки серого могут сделать кухню слишком строгой и неприветливой.

Ярко-желтый

Желтый – классический выбор для кухни многие годы. Он веселит и поднимает настроение, но слишком яркий цвет также может перегружать зрение и подавлять аппетит.

Слишком яркий цвет портит атмосферу на кухне / Фото Alys Design

Бежевый с желтым оттенком

Бежевый – приветливый цвет для кухни, если найти правильный баланс теплых и холодных тонов. Желтоватый беж делает кухню устаревшей. Лучше выбирать светлый или средний тон тауп – он сохраняет тепло и не делает кухню слишком желтой.

Справка: Как пишет Color Psychology, тауп – это спектр цветов, охватывающий различные оттенки между темно-коричневым и серым. Оттенки тауп получают путем смешивания умбры и белого пигмента. Слово "туап" происходит с французского и латинского и переводится как "крот", поскольку изначально использовалось для описания цвета меха крота.

Синий

Синий один из самых популярных цветов в дизайне, но он может уменьшать аппетит, поскольку природных продуктов такого цвета мало.

Темно-красный

Насыщенные цвета могут перегружать. В маленьком пространстве они иногда уместны, но на кухне, где мы проводим много времени, дизайнеры советуют избегать глубоких оттенков красного.

Глубоким оттенкам красного на кухне не место / Фото Courtesy of Sherwin Williams

Темно-коричневый

Темные цвета способны визуально уменьшать кухню и делать атмосферу тяжелее. Кроме того, на таких поверхностях заметны пыль и разводы, а значит убирать придется чаще.

Оранжевый

Оранжевый яркий и веселый, но может отвлекать внимание от еды или оборудования, на которых вы хотите сфокусироваться.

От оранжевой кухни тоже стоит отказаться / Фото Nick Sargent

Яркий бирюзовый

Насыщенный сине-зеленый будет хорошо смотреться в комнате или библиотеке, но на кухне он делает пространство холодным и чрезмерно энергичным.

Яркий белый

Белый – классика, но слишком яркий и стерильный оттенок делает кухню холодной и бездушной. Лучше выбирать более мягкий вариант с кремовыми или песочными подтонами, чтобы свет играл на поверхностях и создавал теплую атмосферу.

Какие цвета кухни будут популярны в 2026 году?

Дизайнеры уже знают, какие оттенки будут модными в 2026 году. Белые кухни уходят в прошлое. Зато в тренде будут теплые и живые цвета – нежный персиковый и терракотовый. Они делают пространство уютным, современным и добавляют ему характера.