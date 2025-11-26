Haus of Stone назвав найбільші кольорові палітри Різдва 2026 – 2027 року, передає 24 Канал.

У які кольори декорувати новорічну ялинку?

Смарагд + Срібло + Кристали

Цей тренд добре знайомий тим, хто стежить за модою та дизайном, і має всі шанси стати надзвичайно популярним у найближчі роки. Таку палітру варто обов'язково використовувати у святковому декорі – як у ялинці, так і в інтер'єрі.

Ніжні відтінки на тлі натурального дерева створюють красиву гру кольорів, додають текстури та глибини. Кожен колір ніби віддає шану природній зимовій палітрі – тій, що народжується у тихі, холодні місяці. Світло у такому оформленні м'яко мерехтить і щоразу привертає увагу, даруючи справжню естетичну насолоду.

Сніжно-біла палітра

Це найчарівніший сезон для білого. Сніг, що сяє вдень і вночі, огортає простір ніжною гармонією. Занурюючись у цю палітру, майже відчуваєш легкий морозець на шкірі, але водночас захоплюєшся чистою, кришталевою красою зимового пейзажу.

Femme Fatale

Цей тренд готовий поширитися ще більше. Його привабливі кольори та природна елегантність одразу привертають увагу: глибокі, розкішні червоні та насичені чорні відтінки драматично контрастують із чистим білим тлом.

Яку палітру обрати для свят у 2026 році / Фото Haus of Stone

Тим часом видання City Magazine пропонує зробити ялинку тлом, а не атракціоном. Нейтральні відтінки бежевого, тауп і карамелі створять основу, а блискучі паперові елементи поєднаються з червоними кулями, срібними деталями, фактурними штучно-хутряними прикрасами та морозно-білими й срібними кульками.

Один із головних трендів 2025-го – великі декоративні банти, які додають святковому дереву затишку, тепла та трохи ностальгії. Стилісти зазначають, що банти використовують не лише як верхівку, а й розміщують по всій ялинці, створюючи гарні акценти чи каскади. У моді оксамит, атлас, органза, а також смугасті та картаті візерунки. Дизайнери навіть пропонують гірлянди, складені з маленьких бантиків.