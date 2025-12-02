37-річна Кейті Фалтон, мешканка Нью-Джерсі та палка читачка, щороку створює ялинку з книг у натуральну величину. Вперше вона спробувала це у 2019 році, передає 24 Канал із посиланням на People.

Як книжкова ялинка підкорила мережу?

Кожна конструкція містить сотні томів, ретельно підібраних за шириною, щоб дерево було рівним і стійким.

Декору Кейті додає мало: лише вогники, адже сама ялинка вже є ефектною прикрасою дому.

Цього року, жінка зібрала ялинку з 600 книжок. Однак потім вона переробила її, зменшивши кількість томів до 470. Кейті хвилювалася, що підлога не витримає таку вагу. Хоча ялинка насправді дуже міцна: книги практично не зсуваються, а сама структура стійка навіть при натиску.

Фалтон поширила відео, на якому зафіксувала процес створення ялинки. Цей ролик у TikTok швидко став вірусним і зібрав понад 27 мільйонів переглядів.

Зауваживо, що Кейті обожнює читати. Вона "проковтує" понад 200 книг на рік. А потім з них створює ялинки.

Для американки це не просто декоративний проєкт – це спосіб поєднати любов до читання з мистецтвом і святковим настроєм.

Як Кейті зібрала ялинку з сотні книжок: дивіться відео

Як створити святкову атмосферу цього року?

Видання The Spruce назвало 5 трендів святкового декору, які цього року обирають дизайнери.

Ностальгія за 90-ми

У моду повертаються домашні й затишні прикраси: оксамитові стрічки, клітинка, золоті акценти, багато свічок та зеленої гірлянди. Мінімум яскравого пластику – максимум теплих, "збірних" матеріалів.

Стиль Little Women

Декор, ніби з американського Різдва 1860-х: саморобні паперові прикраси, висушені апельсини й журавлина, знайдені в лісі гілки, натуральні текстури – вовна, льон, дерево. Природність і затишок у всьому.

Тихий, стриманий блиск

Замість глітеру – приглушене світіння. Старовинне скло, "ртутні" прикраси, теплі лампочки. Трохи блиску – але елегантно й спокійно.

Поєднання блискучого та злегка зістареного металу

Срібло й золото змішують як завжди, але тепер додають предмети з патиною. Контраст "нового" та "старого" створює теплий, класичний, ненав'язливий стиль.

Класична ялинкова зелень

Глибокі зелені відтінки – головний колір сезону. Вони заспокоюють і додають природності. Їх поєднують із коричневими тонами, натуральними ароматами кедру й сосни.

