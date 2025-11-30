Експерти назвали три місця в будинку, куди ніколи не слід ставити ялинку, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

Дивіться також Названо три головні кольорові палітри для новорічної ялинки 2026 року

Де не варто ставити новорічну ялинку?

Місця з великою прохідністю

Може хотітися поставити ялинку у коридорі, як у різдвяному фільмі, щоб вона зустрічала гостей. Але для довговічності дерева краще уникати місць з великою прохідністю, де ялинку можуть пошкодити люди, діти чи домашні тварини. Це також може становити ризик для гостей.

Не слід ставити ялинку у коридорі / Фото Future PLC / Dan Duchars

Біля батарей

Якщо у вас штучна чи жива ялинка, не ставте її біля джерел тепла – батарей або камінів.

Жива ялинка біля батареї швидко зав'яне і обсипеться. Дерево висихне і навіть може загорітися. Тримайте ялинку подалі від джерел тепла та постійно поливайте.

Штучні дерева також можуть пошкодитися від сильного тепла: знебарвитися або навіть загорітися. Рекомендується тримати всі ялинки на відстані щонайменше 90 сантиметрів від батарей.

Вологі місця

Ще одне місце, якого слід уникати, – це вологі або сирі ділянки в будинку. Якщо там поставити живі або штучні ялинки, на них може з'явитися цвіль.

Де найкраще поставити новорічну ялинку?

Як пише Better Homes and gardens, найкращими місцями для розміщення новорічної ялинки є:

Вітальня – класичне місце, дерево стає центром святкового декору.

Сімейна кімната або дитяча – добре, якщо проводите там більше часу або хочете, щоб діти самі прикрашали дерево.

Східна сторона будинку – за фен-шуєм це зона сім'ї та здоров'я.

Чи модно прикрашати ялинку бантами у 2025 році?

Новорічні свята вже близько, і банти залишаються одним із головних трендів 2025 року.

У 2025 році банти використовують не лише як верхівки, а й розташовують по гілках для декоративних акцентів або "каскадів". Найкраще обирати банти у гармонійній кольоровій гамі та відповідному матеріалі. Дизайнери радять розміщувати кілька бантиків по гілках, а не лише один зверху. Слід підбирати розмір бантів під ялинку: великі для великих дерев, маленькі – для маленьких.