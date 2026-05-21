Як наголошує Homes and Gardens, головний принцип простий: не більше меблів, а більше функціональності та повітря в кімнаті.

Сучасні інтер'єри дедалі частіше будуються навколо ідеї "розумного зберігання", коли речі є, але їх майже не видно. Замість громіздких шаф уздовж стін з'являються модульні системи, вбудовані ніші та трансформовані конструкції. Такий підхід дозволяє навіть невеликі квартири візуально зробити просторішими, світлішими та сучаснішими – без дорогого ремонту чи перепланування.

Що радять дизайнери натомість?

Відкриті системи замість важких шаф

Один із ключових трендів – відкриті модульні конструкції на легких каркасах. Це полиці, рейки та секції, які можна змінювати залежно від потреб: сьогодні це домашній офіс, завтра – бібліотека, а згодом – гардеробна система. Такі рішення особливо популярні у скандинавських країнах, де мінімалізм давно став частиною культури житла.

Їх головна перевага – відсутність візуального "тиску". Простір не виглядає перевантаженим, а кімната здається більшою навіть без змін у плануванні. Найкраще такі системи працюють у невеликих квартирах, студіях і дитячих кімнатах, де важливо поєднати функціональність і легкість.

Кухні без верхніх шаф

Окремо змінюється підхід до кухонного простору. У 2026 році дизайнери все частіше відмовляються від класичних навісних шаф, замінюючи їх відкритими стелажами, нішами або прихованими системами зберігання. Такий формат робить кухню більш "повітряною" і візуально менш захаращеною.

Втім, є і важлива умова – порядок. Відкриті полиці добре виглядають лише тоді, коли на них немає хаотичного нагромадження речей. Саме тому мінімалізм тут стає не лише стилем, а й необхідністю.



Кухні без верхніх шаф виглядають стильно / Фото Pinterest

Меблі-трансформери знову на піку

Через зростання вартості житла компактні квартири стають нормою, а разом із ними зростає попит на меблі-трансформери. Ліжка, що ховаються у стіну, розкладні столи, дивани з прихованими ящиками та мобільні перегородки – усе це знову повертається в моду, але вже у більш сучасному виконанні.

Такі рішення особливо популярні у великих містах, де кожен квадратний метр має значення. Вони дозволяють "перемикати" простір під різні сценарії життя – роботу, відпочинок або прийом гостей.



Меблі-трансформери знову на піку / Фото Pinterest

У підсумку головний напрям 2026 року можна описати дуже просто: менше громіздких меблів – більше простору для життя. Українські інтер'єри поступово рухаються до тієї ж логіки, що й світові тренди:

функціональність,

мінімалізм,

гнучкість.

І якщо раніше "стінка у вітальні" була символом достатку, то сьогодні ним стає зовсім інше – відчуття простору, світла і свободи у власному домі.

Як пише Real Simple, дизайнери все частіше повертають у сучасні інтер'єри кухонні комори. Вони розширюють функціональність кухні, забезпечуючи зручність зберігання та швидкий доступ до продуктів. Відкриті полиці, контейнери й органайзери створюють чітку структуру, завдяки якій усе необхідне завжди під рукою.

Як приховати кухонну техніку?

Раніше ми писали, що шафи для побутової техніки та окремі меблі дозволяють приховати техніку, зберігаючи функціональність і додаючи естетики кухні. А використання дерев'яних панелей та комори допомагає створити цілісну атмосферу, приховуючи елементи та забезпечуючи додатковий простір.