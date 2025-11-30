Про це пише 24 Канал із посиланням на "Київ24".
Як виглядає новорічна ялинка у Києві?
У неділю, 30 листопада, жителі столиці приходили на Софійську площу разом з друзями, родинами та дітками, щоб вішати на ялинку новорічні кульки.
Для прикрашання використали понад 10 тисяч новорічних кульок. Ялинка буде у пастельно ніжних кольорах, щоб гармонійно виглядати на тлі Софії Київської.
У Києві завершують прикрашання новорічної ялинки / Фото РБК-Україна та Факти ICTV
Що відомо про різдвяну декорацію цього року?
До слова, нещодавно на Софійській площі в Києві почали монтувати головну новорічну ялинку. Підготовчі роботи планували розпочати з 8 листопада.
Місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію – це візьмуть на себе меценати.
Сама локація традиційно почне працювати в День святого Миколая – 6 грудня 2025 року. Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.