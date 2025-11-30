Про це пише 24 Канал із посиланням на "Київ24".

Читайте також Названо три головні кольорові палітри для новорічної ялинки 2026 року

Як виглядає новорічна ялинка у Києві?

У неділю, 30 листопада, жителі столиці приходили на Софійську площу разом з друзями, родинами та дітками, щоб вішати на ялинку новорічні кульки.

Для прикрашання використали понад 10 тисяч новорічних кульок. Ялинка буде у пастельно ніжних кольорах, щоб гармонійно виглядати на тлі Софії Київської.

У Києві завершують прикрашання новорічної ялинки / Фото РБК-Україна та Факти ICTV

На Софійській площі панує святкова атмосфера: дивіться відео Новини.LIVE

Що відомо про різдвяну декорацію цього року?