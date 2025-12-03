Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на House Digest.

Багато хто радить купувати свічки з ароматом хвої та мандаринок і розставляти їх по кімнатах. Однак не варто забувати, що деякі ароматизатори можуть бути небезпечними для дітей та домашніх тварин.

У чому ж полягає секрет?

Кращим рішенням, за словами фахівців, є використання живих гілочок хвойних дерев. Це безпечний, природний і довговічний спосіб створити святковий настрій.

Як використовувати обрізки хвойних дерев?

Не обов'язково купувати цілу ялинку: можна придбати різдвяні віночки або попросити обрізки у продавців на ярмарках безкоштовно. Зібрані гілочки можна перетворити на різноманітні прикраси:

зробити вінки для дверей за майстер-класом на YouTube;

зв'язати невеликі гілки бантиком і поставити у вазу;

розкласти хвою на камінній полиці;

скласти маленькі гілочки у пакетики з дірочками та розвісити по дому як натуральні освіжувачі повітря.



Як зробити так, щоб дім пахнув живою ялинкою цілий сезон / Фото Unsplash

Як зберегти свіжість гілок?

Щоб хвоя довше залишалася свіжою, зріжте гілки під кутом і помістіть у банку з водою. Зрештою вони все одно висохнуть, але це не привід турбуватися. Старі гілки можна використати для ароматичної ванни: киньте їх у каструлю з водою на повільному вогні, щоб увібрати кожен аромат.

Експерти The Guardian радять обирати для цього ялицю бальзамічну, дугласію, ялицю Фрейзера, сосну шотландську або блакитну ялину Колорадо.

Які ще хвойні дерева, окрім ялинки, прикрасять вашу оселю?

