Об особенностях этого кухонного прибора, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cnet и Kitchenaid.

Что такое аэрогриль?

Аэрогриль работает как конвекционная духовка: вентилятор быстро прогоняет горячий воздух по небольшой камере, чтобы блюдо равномерно подрумянилось. Большинство моделей имеют корзину или решетку с отверстиями, чтобы горячий воздух обтекал пищу со всех сторон

Аэрогриль может жарить мясо, запекать, коптить рыбу, сушить фрукты, стерилизовать банки, готовить овощи гриль или даже выпечку. Его главное преимущество – образование хрустящей корочки без использования масла. Блюда получаются зажаренными снаружи, но мягкими и сочными внутри.

Пользоваться аэрогрилем просто: нужно лишь положить продукты в корзину, установить температуру и время приготовления – и нажать кнопку "Старт". В аэрогриле можно готовить прямо в термостойкой посуде. Сам аэрогриле можно готовить прямо в термостойкой посуде.

Блюда, приготовленные в аэрогриле, приобретают хрустящую корочку / Фото Taste of Home

Главное преимущество аэрогриля – скорость. Блюда готовятся в несколько раз быстрее, чем в духовке или на сковороде, что особенно удобно для тех, кто ценит время.

К тому же, во время приготовления не образуется дым и резкие запахи. Нет и риска ожогов или брызг масла.

Благодаря такому способу приготовления можно наслаждаться более здоровыми версиями любимых блюд. Вкус остается таким же, но количество жира уменьшается на 70 – 75%.

Еще один плюс – легкая чистка. Большинство моделей имеют съемные детали, пригодны для мытья в посудомойке. Достаточно просто вытряхнуть корзину и протереть внутреннюю камеру влажной тряпкой.

Среди популярных и качественных брендов, которые производят аэрогрили, стоит назвать Philips, Xiaomi и Tefal.

Летом Xiaomi представила Air Fryer 6.5L с поддержкой умных функций / Фото Xiaomi

Что можно приготовить на аэрогриле?

Аэрогриль подходит для самых разнообразных блюд – от классических жареных, как картофель фри или крылышки, до более креативных, как пиццы или десерты. Его также можно использовать для разогрева пищи или быстрого запекания овощей. Возможности практически безграничны – от соленых закусок до сладких вкусностей.

Как пишет издание Martha Stewart со ссылкой на экспертов, есть продукты, которые лучше в аэрогриле не готовить:

те, что слишком легкие по весу . Очень легкие продукты – например, отдельные тортильи или чипсы из капусты кейл – могут летать внутри и попадать в нагревательные элементы.

. Очень легкие продукты – например, отдельные тортильи или чипсы из капусты кейл – могут летать внутри и попадать в нагревательные элементы. торты . Из-за сильной циркуляции воздуха тесто поднимается неравномерно, и в результате получается перекошенный десерт. К тому же тесто в аэрогриле быстро пересыхает.

. Из-за сильной циркуляции воздуха тесто поднимается неравномерно, и в результате получается перекошенный десерт. К тому же тесто в аэрогриле быстро пересыхает. сырые крупы . Не стоит пытаться приготовить в аэрогриле рис, макароны или ячмень. Аэрогриль не предназначен для кипячения воды, поэтому он просто не сможет сделать зерна мягкими. Если засыпать сухие крупы в аэрогриль, они только подсушатся и станут твердыми и несъедобными.

. Не стоит пытаться приготовить в аэрогриле рис, макароны или ячмень. Аэрогриль не предназначен для кипячения воды, поэтому он просто не сможет сделать зерна мягкими. Если засыпать сухие крупы в аэрогриль, они только подсушатся и станут твердыми и несъедобными. целые запеченные куски мяса (ростбифы, буженина). Большинство аэрогрилей слишком малы, чтобы равномерно приготовить такие блюда.

(ростбифы, буженина). Большинство аэрогрилей слишком малы, чтобы равномерно приготовить такие блюда. блюда в жидком кляре . Вместо того, чтобы подрумяниться, жидкий кляр просто стекает сквозь решетку, оставляя вам липкую, неравномерную массу.

. Вместо того, чтобы подрумяниться, жидкий кляр просто стекает сквозь решетку, оставляя вам липкую, неравномерную массу. жесткие куски мяса ;

; жидкие блюда, например, супы, рагу или соусы.

Жесткие куски мяса лучше не готовить в аэрогриле / Фото Julia Hartbeck

Что лучше – аэрогриль или мультиварка?

Мультиварка сочетает функции кастрюли, духовки и пароварки. Она может варить, тушить, жарить, готовить на пару, выпекать и даже создавать йогурты или варенье.

Основные различия между мультиваркой и аэрогрилем:

Принцип работы : Мультиварка готовит с помощью нижнего нагрева, поддерживая стабильную температуру и давление. Аэрогриль использует мощный поток горячего воздуха, который циркулирует вокруг продуктов и обеспечивает равномерное запекание.

: Мультиварка готовит с помощью нижнего нагрева, поддерживая стабильную температуру и давление. Аэрогриль использует мощный поток горячего воздуха, который циркулирует вокруг продуктов и обеспечивает равномерное запекание. Тип блюд : Мультиварка идеально подходит для варки, тушения, приготовления каш, плова, супов и рагу. Аэрогриль лучше справляется с запеканием мяса, овощей, рыбы, картофеля фри или куриных крылышек без масла.

: Мультиварка идеально подходит для варки, тушения, приготовления каш, плова, супов и рагу. Аэрогриль лучше справляется с запеканием мяса, овощей, рыбы, картофеля фри или куриных крылышек без масла. Объем : Мультиварки обычно имеют чашу объемом до 7 литров. Аэрогрили – больше, иногда до 15 литров, что позволяет готовить несколько блюд одновременно.

: Мультиварки обычно имеют чашу объемом до 7 литров. Аэрогрили – больше, иногда до 15 литров, что позволяет готовить несколько блюд одновременно. Использование масла : В мультиварке нужно совсем немного масла или вообще без него. В аэрогриле оно не нужно вовсе – продукты обжариваются благодаря горячему воздуху.

: В мультиварке нужно совсем немного масла или вообще без него. В аэрогриле оно не нужно вовсе – продукты обжариваются благодаря горячему воздуху. Уход : Мультиварку легко мыть - достаточно промыть чашу. Большинство аэрогрилей имеют съемные детали, а некоторые даже функцию самоочистки. Результат: Блюда из мультиварки получаются мягкими, нежными и сочными. В аэрогриле – с золотистой, хрустящей корочкой без лишнего жира.

: Мультиварку легко мыть - достаточно промыть чашу. Большинство аэрогрилей имеют съемные детали, а некоторые даже функцию самоочистки. Результат: Блюда из мультиварки получаются мягкими, нежными и сочными. В аэрогриле – с золотистой, хрустящей корочкой без лишнего жира. Цена : аэрогрили обычно дешевле, потому что у них только одна функция;

: аэрогрили обычно дешевле, потому что у них только одна функция; Скорость : аэрогриль готовит быстрее, ведь мультиварке нужно время, чтобы разогреться.

: аэрогриль готовит быстрее, ведь мультиварке нужно время, чтобы разогреться. Назначение: если хотите готовить разнообразные блюда : если хотите готовить разнообразно и для большой компании – лучше мультиварка.

: если хотите готовить разнообразно и для большой компании – лучше мультиварка. Энергоэффективность: мультиварки потребляют меньше энергии : мультиварки потребляют меньше энергии, потому что хорошо удерживают тепло.

: мультиварки потребляют меньше энергии, потому что хорошо удерживают тепло. Функциональность: многие мультиварок могут выполнять функцию аэрогриля, но наоборот – нет. Аэрогриль – компактный вариант, удобен для небольших кухонь. Мультиварка – больше, но универсальнее.

Что выбрать аэрогриль или мультипечь?

Мультипечь – это многофункциональное устройство, которое может заменить духовку, сковороду, пароварку и даже йогуртницу. Она подходит для запекания, тушения, варки, приготовления на пару и выпечки.

В отличие от аэрогриля, является универсальной и может приготовить большее количество блюд. Также мультипечка больше по объему. При этом она готовит дольше аэрогриля.

Мультипечку чаще всего хвалят за простое программирование и возможность готовить "все в одном". Аэрогриль ценят за экономию времени и низкое энергопотребление.

Мультипечка станет идеальным выбором для:

семей из 3 – 4 человек;

тех, кто любит разнообразные блюда (от супов до десертов);

сторонников здорового питания и домашних заготовок.

Аэрогриль подойдет для:

одного или двух человек;

тех, кто ценит скорость и простоту;

любителей запеченного, хрустящего и без масла.

Итак, если вам нужен один универсальный прибор – берите мультипечку. Если хотите готовить быстро и вкусно без жира – выбирайте аэрогриль.