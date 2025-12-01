Эксперты советуют несколько простых шагов, которые значительно продлевают жизнь вашим окнам. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Garden and Home.

Что именно стоит делать?

Очистка и проверка: перед холодами тщательно очистите рамы от пыли и грязи, избегая агрессивных моющих средств. Это помогает вовремя заметить трещины или дефекты.

Обновление покрытия и герметизация: если лак или краска уже изношены, нанесите новое защитное покрытие – оно изолирует древесину от влаги и мороза. Также проверьте уплотнители и стыки, замените или подклейте новые, если старые потеряли эластичность.

Уплотнение зазоров и утепление: установите ленты для герметизации окон, замажьте щели, или воспользуйтесь специальной термопленкой – это уменьшит промерзание и вероятность образования конденсата, который вредит дереву.

Смазка фурнитуры: навесы, замки и элементы, что двигаются, стоит смазать перед морозами – холод и влага могут сделать их жесткими или повредить.

Почему это работает и на что обратить внимание?

Real Simple, напоминает, что дерево – живой материал. При изменении температуры и влажности оно расширяется или сжимается: если окно не подготовлено – это может вызвать трещины, проникновение холодного воздуха или разрушение лакокрасочного слоя.

Регулярный уход, своевременное обновление герметика и покрытия, а также утепление и контроль влажности - эти простые меры помогают продлить жизнь деревянных окон на десятки лет и сохранить комфорт в доме без лишних затрат.



Деревянные окна выживут даже в лютый мороз / Фото Unsplash

Чем опасен конденсат на окнах?

