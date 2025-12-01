Дизайнеры назвали 5 цветов, которые никогда не следует использовать в гостиной, передает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Какие цвета не подходят для гостиной?
Серый
Серый когда-то был чрезвычайно популярным, но сейчас редко подходит для гостиной. Ему не хватает характера и яркости, он делает пространство монотонным и плоским. Этот цвет очень часто использовали, и теперь он кажется устаревшим.
Эксперты советуют заменить серый на теплые нейтральные или насыщенные оттенки: кремово-бежевый, теплые синие и зеленые, карамельные коричневые или глубокие, насыщенные драгоценные цвета.
Белый
Белый может сделать пространство чистым и стильным, но неправильно подобранный оттенок создает холодную, стерильную атмосферу. Особенно стоит избегать белого с холодными, серо-голубыми оттенками. Лучше отдать предпочтение кремовым или бежевым оттенкам. Они придадут ощущение уюта.
Лимонно-желтый
Желтые акценты – это хорошо, но полностью лимонная гостиная кажется устаревшей и слишком яркой. Такой цвет в большом количестве утомляет. Лучше заменить его на теплые оттенки: охру, горчичный, примулу, медовый или старое золото.
От лимонной гостиной лучше отказаться / Фото EMI
Оранжевый
Темные и сложные оранжевые оттенки могут быть элегантными. В то же время "тыквенный", или цвет "конуса дорожного движения" или апельсина являются зарезкими. Настоящий оранжевый может перегружать пространство. Если нравится этот цвет, выбирайте рыжий, темно-оранжевый или оранжевый с розовым подтоном – коралловый, лососевый или абрикосовый.
Яркие и неоновые цвета
Неоново-розовый, ярко-бирюзовый, лаймовый – все эти оттенки слишком резкие для гостиной.
Гостиная – это место для отдыха, а такие тона создают излишнее напряжение. В интерьере их можно использовать как акцент в мелких деталях – но не как основной цвет стен. Дизайнеры предлагают вместо этого использовать оливковый, теплый серый, кремово-белый или приглушенный розовый.
Яркие оттенки – не лучший выбор для гостиной / Фото Courtneys World
Какие цвета гостиной будут популярны в 2026 году?
Издание Real Simple назвало 6 цветов, которые будут модными в следующем году:
- Насыщенный угольный оттенок с драматической глубиной. Он подчеркивает форму, материалы и детали, но в естественном свете проявляет теплые нотки. Подходит для стен, плинтусов, мебели или акцентов.
- Холодный сине-серый, который не перегружает комнату, но добавляет характер. Создает уют и легкость, подходит для тех, кто отходит от чисто белых стен.
- Теплый оттенок белого, который делает пространство уютным и приятным. Является классическим и никогда не выйдет из моды.
- Нейтральный, теплый серый с песчаными нотками. Классический, универсальный, добавляет пространству глубины и уюта.
- Персиковый с нежными розовыми нотками. Создает приятный фон для текстур, узоров и глубоких акцентов, хорошо сочетается с антикварной мебелью.
- Насыщенный теплый коричневый с легкими угольными нотками. Адаптируется к свету, добавляет пространству глубины и интимности, подчеркивает текстуры и архитектурные детали.
Какие цвета станут главными трендами в 2026 году?
