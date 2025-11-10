Это действие занимает всего несколько минут, но существенно влияет на комфорт в доме и экономию энергии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как сэкономить деньги на отоплении?

Со временем в трубах и батареях могут образовываться небольшие воздушные карманы. Воздух нагревается хуже воды, из-за чего некоторые участки батарей остаются холодными, даже когда система работает на полную мощность.

Выпускание воздуха позволяет котлу работать эффективнее, повышает температуру батарей и уменьшает расходы на отопление.

Как прокачать батареи?

Как пишет Assett Plumbing, для процедуры не нужны специальные инструменты или вызов мастера. Достаточно иметь:

ключ для батареи,

небольшое ведро или кружку для сбора воды,

тряпку и перчатки.



Простое действие раз в год сделает ваши батареи горячими / Фото Africa Images

Инструкция:

Выключите отопление и дайте батареям остыть. Найдите выпускной клапан в верхнем углу батареи. Подложите под клапан емкость или ткань и осторожно поверните ключ против часовой стрелки. Когда услышите шипение – это воздух выходит. Закрутите клапан сразу после того, как вместо воздуха начнет вытекать вода. Проверьте давление в котле и подпитайте систему, если оно снизилось.

Регулярная прокачка батарей раз в год помогает избежать лишних расходов на отопление и обеспечивает равномерное распределение тепла по всему дому. Часто холодные батареи – это не их неисправность, а просто воздух, который можно легко удалить за несколько минут.

