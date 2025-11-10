Это действие занимает всего несколько минут, но существенно влияет на комфорт в доме и экономию энергии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Как сэкономить деньги на отоплении?
Со временем в трубах и батареях могут образовываться небольшие воздушные карманы. Воздух нагревается хуже воды, из-за чего некоторые участки батарей остаются холодными, даже когда система работает на полную мощность.
Выпускание воздуха позволяет котлу работать эффективнее, повышает температуру батарей и уменьшает расходы на отопление.
Как прокачать батареи?
Как пишет Assett Plumbing, для процедуры не нужны специальные инструменты или вызов мастера. Достаточно иметь:
- ключ для батареи,
- небольшое ведро или кружку для сбора воды,
- тряпку и перчатки.
Простое действие раз в год сделает ваши батареи горячими / Фото Africa Images
Инструкция:
- Выключите отопление и дайте батареям остыть.
- Найдите выпускной клапан в верхнем углу батареи.
- Подложите под клапан емкость или ткань и осторожно поверните ключ против часовой стрелки.
- Когда услышите шипение – это воздух выходит.
- Закрутите клапан сразу после того, как вместо воздуха начнет вытекать вода.
- Проверьте давление в котле и подпитайте систему, если оно снизилось.
Регулярная прокачка батарей раз в год помогает избежать лишних расходов на отопление и обеспечивает равномерное распределение тепла по всему дому. Часто холодные батареи – это не их неисправность, а просто воздух, который можно легко удалить за несколько минут.
Чем нельзя обогревать дом?
- Использование газовых плит и баллонов для обогрева помещений опасно из-за рисков отравления газами и пожаров.
- Эксперты советуют использовать электрические обогреватели с защитой и обеспечить вентиляцию для безопасности.