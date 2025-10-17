На что стоит обратить внимание – рассказали эксперты издания Homes And Gardens, передает 24 Канал.
Какие ошибки чаще всего допускают люди?
- Использование газовой плиты для обогрева комнат
Несмотря на то, что иногда люди нагревают дом с помощью газовой плиты, это – опасно. Газовая плита предназначена для приготовления пищи, а не для длительного обогрева. Она:
- сжигает кислород в помещении, что может привести к кислородному голоданию;
- выделяет вредные газы (например, окись азота, угарный газ), особенно если вентиляция неполная;
- создает повышенный риск пожара, если оставить ее без присмотра или расположить рядом легковоспламеняющиеся вещи.
Как нельзя обогревать дом / Фото Unsplash
- Использование газовых баллонов или туристических плиток внутри
Такие приборы часто используют во время отключений. Но это очень рискованно, если не обеспечена надлежащая вентиляция или правильная эксплуатация. Они могут привести к отравлению угарным газом или даже взрыву.
- Использование неисправной техники или устройств, которые не предназначены для обогрева
Например, ставить бытовую плиту или духовку постоянно включенной на "максимум" или применять устройства с поврежденными проводами – все это очень опасно.
Как безопасно обогревать дом?
Westward Housing советует использовать электрические обогреватели, которые имеют:
- защиту от перегрева,
- таймеры,
- автоматическое отключение.
Обеспечьте минимальную вентиляцию – хотя бы небольшой приток чистого воздуха. Газовые и керосиновые нагреватели допускаются лишь при условии строгого соблюдения инструкций и надлежащей вентиляции.
Как подготовиться к блэкаутам?
- Украинцам советуют подготовиться к возможным отключениям света, тепла или воды заранее. Стоит сделать запасы питьевой и технической воды минимум на трое суток, подготовить продукты, которые не требуют холодильника или электроплитки – консервы, сушеное мясо, сублимированные каши, сухофрукты, орехи, шоколад.
- Также стоит зарядить павербанки, подготовить фонарики, батарейки, свечи, а в домашней аптечке проверить наличие всех необходимых лекарств. Кроме этого, следует иметь FM-радио на батарейках или рацию, туристическую горелку с газовым баллоном или сухим спиртом, а также огнетушитель для безопасности.
- Чтобы сохранить тепло, нужно заклеить окна, улучшить изоляцию, заменить лампы на энергосберегающие LED и подготовить теплые вещи.