Специалист по уборке, по имени Франческа поделилась простым рецептом, как избавиться от всех загрязнений всего за 10 минут – и это без агрессивной химии. Больше об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как эффективно очистить душевую лейку?

По словам Франчески, для очистки душевой лейки вам понадобится лишь горячая вода и лимонная кислота.

Погрузите лейку в раствор горячей воды с несколькими столовыми ложками лимонной кислоты на 10 минут – потом просто смойте,

– посоветовала она.

Лимонная кислота имеет низкий pH, поэтому эффективно растворяет кальций, ржавчину и другие минералы. Она также действует против плесени и микроорганизмов. Зато магазинные средства слишком агрессивные и могут повредить поверхность лейки.

Почему это важно?

Специалисты издания aol отмечают, что ежедневные привычки в ванной комнате влияют и на лейку в душевой.

Во время смывания с унитаза бактерии летают по воздуху, оседая на любых поверхностях, в том числе и в душевой головке. Минеральные отложения (накипь) закупоривают отверстия, уменьшают давление воды и создают среду для роста микробов.

Частая и правильная очистка предотвращает порчу лейки и сохраняет гигиену.



Как быстро очистить душевую лейку / Фото Unsplash

