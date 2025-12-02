1 декабря Мелания Трамп опубликовала в X видео и фото нынешних праздничных декораций Белого дома. Она написала, что Рождество – это время делиться любовью и создавать домашнюю атмосферу всюду, передает 24 Канал с ссылкой на ABC News.

Смотрите также Не только елка: какие еще рождественские деревья украсят ваш дом и простоят не одну неделю

Как Белый дом украсили к Рождеству и Новому году?

Официальная рождественская елка Белого дома – пихта одноцветная высотой 5,5 метра. из Сидни, Мичиган. Это дерево посвящено семьям Gold Star, которые потеряли близких во время службы в армии, и украшено золотыми звездами и орнаментами, символизирующие официальных птиц и цветы всех штатов и территорий США.

Восточная комната украшена патриотическими красным, белым и синим цветами и национальными символами, включая золотые орлы на верхушках елок. Елки также декорированы звездами, розами и дубовыми листьями.

Зеленая комната посвящена семейному отдыху и содержит портреты президентов Джорджа Вашингтона и Дональда Трампа, созданные из более 6000 деталей Lego. Эта комната оформлена как игровая зона с домино и другими развлечениями.

Рождественская елка, выставлена в Зеленом зале Белого дома / Фото EPA / Shutterstock

Красная комната и ее елка оформлена более 10 000 бабочками, символизирующими развитие молодежи – будущего нации. Бабочки являются данью инициативе Мелании Трамп Fostering the Future, части программы "Be Best", поддерживающей детей из приемных семей.

Рождественская елка, выставлена в Красном зале Белого дома / Фото EPA / Shutterstock

В Государственной столовой выставили пряничный Белый дом, весом более 55 килограммов. Он содержит точную копию Желтой овальной комнаты в частных покоях на втором этаже, что позволяет увидеть внутреннее оформление резиденции.

Пряничная копия Белого дома в столовой / Фото EPA / Shutterstock

Как украсили Белый дом к Рождеству: смотрите видео

Как пишет USA Today, в целом в Белом доме установили 51 елку.

Белый дом готов праздновать Рождество / Фото Shutterstock

На какой главный тренд 2026 года указывает новогодняя елка Сальмы Хайек?

В этом сезоне главным цветом станет красный, который эксперты называют трендом 2026 года. Сначала он появится в рождественском декоре, а потом распространится на другие интерьеры.

Красный – эмоциональный, яркий и универсальный цвет. Он добавляет роскошной энергии, меняет настроение пространства от элегантного до игривого и символизирует достаток. Его использовали еще в древности в пещерах и захоронениях неандертальцев, а сегодня ценят за способность адаптироваться к любому стилю. В интерьере красный можно применять как главный цвет или через небольшие акценты – на текстиле, постели или шторах.