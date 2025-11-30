Как быстро и легко сделать кормушку для птиц – расскажет 24 Канал со ссылкой на Gardening Know How.

Что нам нужно?

Для самой простой кормушки, которую можно закрепить просто на окне, подойдут вещи, которые есть почти в каждом доме:

пластиковая бутылка или картонная коробка из-под сока;

ножницы или канцелярский нож;

двусторонний скотч или присоски;

ложка или палочка для "пришвартовки" птиц;

немного корма для птиц или семян.



Как сделать кормушку для птиц за 10 минут / Фото Unsplash

Как сделать кормушку на окно?

Подготовьте емкость. В бутылке или коробке сделайте отверстие – достаточно вырезать одну широкую "дверцу". Сделайте посадочную жердочку. Проткните емкость насквозь и вставьте деревянную ложку, палочку или карандаш – это станет удобным местом для птиц. Закрепите кормушку. Самый лучший вариант – присоски, которые крепятся к стеклу. Так кормушка не упадет и будет устойчивой. Если их нет, используйте двухсторонний скотч. Добавьте корм. Насыпьте несоленые семечки, крупы (пшено, овес), мелкие орешки или покупную смесь для птиц.

Куда устанавливать?

Специалисты Southern Living советуют размещать кормушку не возле открытых форточек и в местах, где ее могут достать коты. Лучше всего – на внешней стороне застекленного балкона или окна.

Что нельзя класть в кормушку?