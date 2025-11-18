Некоторые "угощения" могут быть вредными или даже опасными для их здоровья. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Enviroliteracy.

Эксперты предупреждают: именно из-за неправильного питания кормушки становятся источником проблем, а не помощи.

Что именно вредно для птиц?

Соль и соленые снеки

Птицы не умеют хорошо метаболизировать соль. Избыток соли может привести к обезвоживанию, повреждению почек и нервной системы. Поэтому не стоит давать им чипсы, соленые орехи, сухарики или другие "человеческие" соленые закуски.

Хлеб и изделия из муки

Хлеб – популярный, но не полезный вариант: он почти не содержит питательных веществ, может быстро плесневеть и стать опасным.

Шоколад и сладости

Шоколад содержит теобромин, который токсичен для многих птиц – может вызвать судороги, проблемы с сердцем или даже гибель.

Сырое или жирное мясо

Сырая мясная пища может испортиться в кормушке, стать источником бактерий и привлекать вредителей.

Косточки фруктов и семена из косточек

Семена яблок, груш, а также косточки фруктов (вишни, абрикосы и т.д.) могут содержать амигдалин – вещество, которое при распаде образует цианид и может быть токсичным для птиц.

Гнилые или испорченные семена и орехи

Семена, хранившиеся неправильно или остававшиеся надолго в кормушке, могут испортиться, покрыться плесенью или стать средой для бактерий и грибков. Такие испорченные корма могут быть вредными или токсичными при потреблении.

Мед и сиропы

Сырой мед может содержать бактерии Clostridium botulinum, вызывающие ботулизм – это может быть смертельно для птиц.



Что нельзя насыпать в кормушку / Фото Unsplash

Чем лучше кормить птиц?

Как пишет в своем блоге Martha Stewart, вместо опасных продуктов на кормушку стоит насыпать:

качественное кукурузное зерно,

поджаренные или сырые семена (без добавок),

смеси для птиц.

Важно поддерживать чистоту кормушки – испорченная еда быстро портится и становится опасной.

Где лучше всего размещать кормушки?