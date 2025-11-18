Некоторые "угощения" могут быть вредными или даже опасными для их здоровья. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Enviroliteracy.
Эксперты предупреждают: именно из-за неправильного питания кормушки становятся источником проблем, а не помощи.
Что именно вредно для птиц?
- Соль и соленые снеки
Птицы не умеют хорошо метаболизировать соль. Избыток соли может привести к обезвоживанию, повреждению почек и нервной системы. Поэтому не стоит давать им чипсы, соленые орехи, сухарики или другие "человеческие" соленые закуски.
- Хлеб и изделия из муки
Хлеб – популярный, но не полезный вариант: он почти не содержит питательных веществ, может быстро плесневеть и стать опасным.
- Шоколад и сладости
Шоколад содержит теобромин, который токсичен для многих птиц – может вызвать судороги, проблемы с сердцем или даже гибель.
- Сырое или жирное мясо
Сырая мясная пища может испортиться в кормушке, стать источником бактерий и привлекать вредителей.
- Косточки фруктов и семена из косточек
Семена яблок, груш, а также косточки фруктов (вишни, абрикосы и т.д.) могут содержать амигдалин – вещество, которое при распаде образует цианид и может быть токсичным для птиц.
- Гнилые или испорченные семена и орехи
Семена, хранившиеся неправильно или остававшиеся надолго в кормушке, могут испортиться, покрыться плесенью или стать средой для бактерий и грибков. Такие испорченные корма могут быть вредными или токсичными при потреблении.
- Мед и сиропы
Сырой мед может содержать бактерии Clostridium botulinum, вызывающие ботулизм – это может быть смертельно для птиц.
Что нельзя насыпать в кормушку / Фото Unsplash
Чем лучше кормить птиц?
Как пишет в своем блоге Martha Stewart, вместо опасных продуктов на кормушку стоит насыпать:
- качественное кукурузное зерно,
- поджаренные или сырые семена (без добавок),
- смеси для птиц.
Важно поддерживать чистоту кормушки – испорченная еда быстро портится и становится опасной.
Где лучше всего размещать кормушки?
- Ранее мы писали, что кормушки для птиц следует размещать на расстоянии примерно одного метра от окна, в защищенном от хищников и непогоды месте.
- Для подкормки синиц подходят несоленые семечки подсолнечника, измельченные сырые орехи, различные зерна, сало и другие жирные продукты.