Також воду з бойлера потрібно зливати під час довгих відключень, серйозного ремонту або якщо вода поганої якості, передає 24 Канал із посиланням на Runwise.

Дивіться також Ваші прилади у небезпеці: чому стабілізатор напруги має бути вдома у кожного

Як злити воду з бойлера?

Для початку бойлер потрібно вимкнути: повністю відключити електроживлення та подачу газу. Необхідно дати воді охолонути кілька годин, оскільки зливання гарячої води може пошкодити обладнання.

Слід ознайомитися з інструкцією виробника, оскільки кожен бойлер має унікальні особливості. Варто перевірити розташування зливних клапанів, запобіжних клапанів та інших важливих елементів.

Такод слід перевірити місце встановлення бойлера: навколо не повинно бути перешкод, а система зливу має бути справною. Шланг або відро слід надійно встановити, щоб уникнути розливів.

Крім того, треба підготуват необхідні інструменти: гайковий ключ або плоскогубці для зливного клапана; міцний шланг для води; відра, якщо шланг не використовується, захисні рукавички та окуляри.

Як злити воду з бойлера самостійно / Фото Pexels

Як зливати воду:

  • Вимкніть подачу води.
  • Закрийте водопостачальний клапан, щоб нова вода не потрапляла в систему.
  • Приєднайте шланг до зливного клапана.
  • Направте інший кінець у безпечне місце – підлогу зливу або відро.
  • Переконайтеся, що шланг надійно приєднаний.
  • Відкрийте зливний клапан.
  • Повільно відкрийте клапан за допомогою ключа або плоскогубців.
  • Вода почне витікати. Якщо використовуєте відро, будьте готові його міняти.
  • Відкрийте повітряні клапани.
  • Відкрийте повітряні клапани на радіаторах або бойлері, щоб усунути вакуум і забезпечити легший потік води.
  • Прополосніть систему.
  • Після спорожнення можна пропустити свіжу воду через систему, залишивши відкритим зливний клапан, доки вода не буде чистою. Закрийте зливний клапан.
  • Після зливу/прополоскання щільно закрийте клапан, перевірте, щоб не було протікань.
  • Наповніть бойлер водою.
  • Увімкніть подачу води, перевірте тиск на манометрі відповідно до інструкції.
  • Увімкніть бойлер.
  • Після заповнення та закриття повітряних клапанів увімкніть бойлер і перевірте роботу на протікання та нормальний нагрів.

Як пише trusteyman, після зливання води завжди є ризик протікання. Іноді клапан не закривається повністю, особливо якщо бойлер не зливали 6 – 12 місяців. Рекомендується мати під рукою ковпачок для клапана або замінити його перед повторним наповненням. Більшість професіоналів радять зливати воду щонайменше раз на 6 – 12 місяців. Це допомагає видалити осад з дна бака. Накопичення осаду змушує бойлер працювати важче, витрачаючи більше енергії та грошей. Регулярне обслуговування продовжує життя бойлера до 15 років.

Як економно користуватися бойлером?

Бойлер – один з головних споживачів електроенергії вдома. Щоб зменшити рахунки:

  • Не залишайте бойлер увімкненим цілий день. Вмикайте його тільки перед використанням води і відразу вимикайте після.
  • Використовуйте душ замість ванни – це приблизно вдвічі економніше по воді та електроенергії.
  • Душова лійка з низьким потоком ще більше допоможе заощадити.
  • Для накопичувальних бойлерів корисно встановити таймер, щоб вони автоматично вимикалися після користування.
  • Перевіряйте енергоефективність при покупці – моделі класу А споживають найменше електроенергії.
  • Не ставте високу температуру нагріву 45 – градусів достатньо для комфортного душу.
  • Ізолюйте бойлер або розміщуйте його у добре утепленому місці, щоб мінімізувати втрати тепла.

Дотримання цих правил допоможе економити електроенергію і зменшити витрати на світло.